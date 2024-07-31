Еще одна компания из Подмосковья получила IT-грант
Компания «РТК ИТ плюс» получила региональную поддержку в Подмосковье. Предприятие занимается разработкой программного обеспечения и научными исследованиями в области защиты информации.
Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, IT-грант позволит компании привлечь более высококвалифицированные кадры.
«Получить поддержку могут компании, где в штат организации принято не менее пяти новых сотрудников», - поделился первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.
Подать заявку на получение гранта могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, которые имеют не менее 70% выручки от разработки программ или производства компьютерной техники. Узнать обо всех условиях можно по ссылке.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».