Еще одна компания из Подмосковья получила IT-грант

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, IT-грант позволит компании привлечь более высококвалифицированные кадры.

«Получить поддержку могут компании, где в штат организации принято не менее пяти новых сотрудников», - поделился первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Подать заявку на получение гранта могут компании, зарегистрированные в Подмосковье, которые имеют не менее 70% выручки от разработки программ или производства компьютерной техники. Узнать обо всех условиях можно по ссылке.

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