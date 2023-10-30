Еще одна IT-компания получила грант от Подмосковья

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«Это уникальная мера поддержки. Подмосковье - первый регион, который ввел такую меру поддержки для IT-компаний», - подчеркнул первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Средства можно направить на выплату зарплаты сотрудников, компенсацию оборудования и другие нужды компании. «Игрек Решения» занимается разработкой и поддержкой модулей отчетности финансовой системы, внедрением и настройкой программных продуктов, позволяющих создавать современные бизнес-приложения.

С условиями получения грантов можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».