Еще одна IT-компания из Подмосковья получила грант на создание рабочих мест

Как рассказали в региональном Мингосуправления, Подмосковье стало первым регионом России, который начал прием заявок на гранты от IT-компаний при создании новых рабочих мест.

«Эта мера распространяется не только на компании разрабатывающие программное обеспечение, но и на производителей компьютерной техники, что делает эту меру поддержки абсолютно уникальной - аналогов ее в РФ пока нет», - поделилась руководитель команды реализации региональных проектов «МОЦ ИКТ» Оксана Андреева.

Один из получателей поддержки стала компания «Ай Пи Дром». Она специализируется на дистрибуции оборудования для систем безопасности и видеонаблюдения от известных мировых брендов. Кроме того, организация производит видеорегистраторы, рабочие станции и видеостены, а также предлагает профессиональный расчет систем видеонаблюдения любой сложности.

Получить поддержку могут зарегистрированные в Подмосковье компании, который имеют выпуску от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70%. Узнать больше об условиях можно на «Госуслугах».