Еще один завод в Серпухове повысит производительность по нацпроекту

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Компания «Сплитекс» занимается разработкой и производством оборудования для химической и нефтегазовой отраслей, рассказали в региональном Мининвесте.

На предприятии уже прошло стартовое совещание, на котором выбрали участок для пилотного проекта. Им станет выпуск тарельчатых устройств. Ожидается, что там на 50% сократится время протекания процесса, а также на 10% вырастет эффективность работы сотрудников и на 15% уменьшится незавершенное производство.

\"Предприятие «Сплитекс» разрабатывает и производит современное оборудование для химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей, газовой и смежных отраслей промышленности. Основные продукты включают различные внутренние компоненты для колонных аппаратов, сепараторов и статических смесителей\", - пояснили в ведомстве.

Эксперты Регионального центра компетенций поможет предприятию провести диагностику, после чего персонал обучат методам бережливого производства.

Предприятия могут присоединиться к нацпроекту, подав заявку через интернет-портал Производительность.рф.

Больше информации о мерах поддержки бизнеса размещено по ссылке.