Еще один врач приобрел квартиру в Протвине по льготной ипотеке

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Гиляна Бызова работает в Протвинской больнице и считает медицину своим призванием. Долгое время ее семья жила в съемной квартире, а о программе узнала из интернета.

«Район у нас прекрасный, дом кирпичный, двухкомнатная квартира просторная. Нам все очень нравится! Еще и с соседями повезло: пока идет ремонт, относятся с пониманием», - рассказала Гиляна.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. Ее участниками могут стать медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты.

В этом году сертификаты на социальную ипотеку получат 295 человек.

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