Еще один врач получил льготное жилье в Ленинском округе

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, последние три года Анита Кайсина работает в Видновском перинатальном центре. Ее общий стаж составляет 10 лет.

«Все родственники медики и я решила стать врачом. Причем в моей специфике есть нюанс. Нам важно не бояться прикасаться к нашим крошечным пациентам, они выхаживаются от 500 граммов. Это очень большая ответственность. При этом невероятно радостно видеть результат своей работы, когда у малюток все получается», - рассказала она.

Программа социальной ипотеки стала решающим фактором, который повлиял на выбор места переезда врача. Благодая программе поддержки Анита Кайсина вместе с детьми получили трехкомнатную квартиру на вторичном рынке.

С 2016 года получить собственное жилье в Подмосковье могут медики, учителя, молодые ученые и другие специалисты. Полный список специальностей доступен по ссылке.

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