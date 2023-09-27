Еще один воспитатель в Реутове получил льготную ипотеку

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Жительница Реутова Татьяна Чистякова более 10 лет работает воспитателем в детском саду № 3 «Ромашка».

«Мы купили трешку, она очень уютная. Теперь у каждого будет своя комната! Вместе с супругом и двумя дочками с нетерпением ждем переезда. А особенно рад будет наш шпиц Симба, теперь ему будет где порезвиться», - рассказала Татьяна.

Ранее в 2022 году сертификат на приобретение жилья на льготных условиях получили еще два специалиста из Реутова. Ими стали воспитатель детского сада № 5 «Аленький цветочек» Оксана Выговская и анестезиолог-реаниматолог Центральной городской клинической больницы Реутова Юлия Ляпина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За это время субсидии на приобретение жилья получили более двух тысяч человек. Регион оплачивает участникам программы 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Кроме того, в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Участниками программы могут стать учителя школ, воспитатели детских садов, медицинские работники, профессиональные тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты организаций оборонно-промышленного комплекса.

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