Еще один терапевт получил собственное жилье в Подмосковье по льготной ипотеке

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, стаж работы Жалы Гусейновой в Видновской больнице подходит к 15 годам. Профессию женщина выбрала еще в детстве, наблюдая за роственниками-медиками.

«Врачами работали и родственники, и знакомые. Они мне казались совершенно необыкновенными. Они реально помогали, люди благодарили их от всей души», - рассказала она.

В семье Гусейновых двое сыновей. Раньше супруги вместе с детьми жили в родственников. Благодаря программе они смогли обзавестись собственными «квадратами».

«Мы уже переехали в свою трешку. Взяли на вторичном рынке. Все необходимые удобства есть, лишних вложений не потребовалось. Мне очень хотелось, чтобы удобно было добираться до работы. Теперь путь на машине занимает всего несколько минут. Пешком можно дойти за полчаса. Летом просто приятно пройтись», - поделилась Жала.

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