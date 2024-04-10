10 апреля 2024, 23:53

Еще один рентген-аппарат установили в Московском областном госпитале для ветеранов войн

Козлов Максим Константинович
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Замена устаревшего тяжелого медицинского оборудования продолжается в Подмосковье. В Московском областном госпитале для ветеранов войн вместо старых рентгеновских аппаратов теперь используются два новых, работающих по цифровой технологии.

Переход с аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволяет специалистам быстро получать качественные изображения для медицинского диагноза. Цифровой формат хранения позволяет моментально делиться снимками с другими медицинскими работниками, обеспечивая более эффективную диагностику для пациентов.

Заведующая отделением Екатерина Мурзина отметила преимущества цифровой техники, такие как лучшее качество изображения и снижение радиационной нагрузки.

По вопросам госпитализации можно обратиться по телефону: +7 (499) 670-93-32.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что главный детский клинический центр Подмосковья откроют летом.

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Здравоохранение Больницы
10 апреля 2024, 23:32
Карусель в Домодедове стала самой посещаемой за неделю
Министерство благоустройства Московской области
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Министерство благоустройства Подмосковья опубликовало статистику посещаемости каруселей в различных городских округах региона с 1 по 7 апреля. Всего за прошедшую неделю аттракционы посетили свыше девяти тысяч человек.

Самым посещаемым аттракционом за неделю стала карусель в Домодедове, на которой прокатились свыше 2,2 тысячи гостей. Вторая по посещаемости карусель расположена в Одинцове, а третье место досталось аттракциону в Ногинске.

Карусели были установлены по поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева для обогащения и разнообразия отдыха жителей и гостей Подмосковья.

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Статистика
10 апреля 2024, 23:03
Жителям Подмосковья объяснили порядок действий в толпе или при давке
Главное управление региональной безопасности Московской области
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Жителям Московской области напомнили порядок действий в чрезвычайных ситуациях в толпе и при давке. Причина давки обычно заключается в панике и общем желании как можно быстрее оказаться в безопасности.

В различных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть во время проведения массовых мероприятий, часто происходят давки, в результате которых люди могут пострадать или даже погибнуть. Важно знать, как правильно действовать, чтобы выбраться из толпы.

При посещении массовых мероприятий в помещениях рекомендуется внимательно осмотреться и заранее определить наиболее опасные и безопасные места, запасные и аварийные выходы. Ознакомиться с планом здания и продумать свои действия на случай чрезвычайной ситуации.

В случае если вы оказались в толпе, где начинается давка, важно сразу избавиться от любых предметов, которые могут мешать двигаться, не поднимая упавшие вещи. Рекомендуется защищать грудную клетку и не прятать руки в карманах.

Кроме того, следует постараться сохранить устойчивое положение и избегать падений. При подъеме после падения не опирайтесь на руки, чтобы избежать травм. Не стоит держаться у края толпы, так как внешние ряды могут быть втиснуты в стены. Старательно избегайте преград и не прижимайтесь к поверхностям.

Важно сохранять хладнокровие и не поддаваться паническим настроениям при попадании в давку. Помните, что давка может унести больше жизней, чем само событие, вызвавшее эту ситуацию.

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Статистика
10 апреля 2024, 21:02
Незаконно построенный киоск снесли в Дмитрове
Рой Евгений Александрович
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Собственники демонтировали овощной киоск, расположенный в поселке совхоза Останкино на улице Краснополянской, дом № 53. Этот незаконно построенный объект был выявлен рабочей группой администрации Дмитровского округа.

Владельцу торговой точки было выдано извещение о необходимости ее скорейшего демонтажа. Как объяснила заместитель главы Дмитровского округа Ольга Мошарова, самовольной постройкой считаются здания, возведенные на замеленных участках, не предназначенных для этого.

«Либо возведенные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил», - добавила Ольга Мошарова.

С октября 2023 года министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с администрацией Дмитровского округа и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева проводит работу по приведению в соответствие объектов потребительского рынка и услуг.

«Сотрудники администрации Дмитровского округа еженедельно проводят личные встречи с предпринимателями, - отметила Мошарова.

Особенное внимание уделяется объектам, расположенным вдоль крупных транспортных магистралей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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Дмитров
10 апреля 2024, 20:36
Электронный аукцион на устройство линий уличного освещения объявили в Егорьевске
Медиаархив Подмосковья
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Тендер на выполнение работ по устройству уличного освещения объявили в городском округе Егорьевск. Об этом сообщила министр правительства Подмосковья по конкурентной политике Елена Волкова.

Победителю тендера предстоит провести устройство уличного освещения для установки шкафов управления наружным освещением. Работы пройдут в 70 деревнях городского округа. Соответствующая информация опубликована на портале ЕАСУЗ.

Начальная (максимальная) цена контракта превысила 35 миллионов рублей. Все компании, желающие принять участие в электронном аукционе, должны подать заявки до 5 мая.

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Благоустройство Аукционы Егорьевск

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