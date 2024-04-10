Еще один рентген-аппарат установили в Московском областном госпитале для ветеранов войн
Замена устаревшего тяжелого медицинского оборудования продолжается в Подмосковье. В Московском областном госпитале для ветеранов войн вместо старых рентгеновских аппаратов теперь используются два новых, работающих по цифровой технологии.
Переход с аналоговых рентген-аппаратов на цифровые позволяет специалистам быстро получать качественные изображения для медицинского диагноза. Цифровой формат хранения позволяет моментально делиться снимками с другими медицинскими работниками, обеспечивая более эффективную диагностику для пациентов.
Заведующая отделением Екатерина Мурзина отметила преимущества цифровой техники, такие как лучшее качество изображения и снижение радиационной нагрузки.
По вопросам госпитализации можно обратиться по телефону: +7 (499) 670-93-32.
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