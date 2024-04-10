Еще один рентген-аппарат установили в Московском областном госпитале для ветеранов войн

Жителям Московской области напомнили порядок действий в чрезвычайных ситуациях в толпе и при давке. Причина давки обычно заключается в панике и общем желании как можно быстрее оказаться в безопасности.

В различных чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть во время проведения массовых мероприятий, часто происходят давки, в результате которых люди могут пострадать или даже погибнуть. Важно знать, как правильно действовать, чтобы выбраться из толпы.

При посещении массовых мероприятий в помещениях рекомендуется внимательно осмотреться и заранее определить наиболее опасные и безопасные места, запасные и аварийные выходы. Ознакомиться с планом здания и продумать свои действия на случай чрезвычайной ситуации.

В случае если вы оказались в толпе, где начинается давка, важно сразу избавиться от любых предметов, которые могут мешать двигаться, не поднимая упавшие вещи. Рекомендуется защищать грудную клетку и не прятать руки в карманах.

Кроме того, следует постараться сохранить устойчивое положение и избегать падений. При подъеме после падения не опирайтесь на руки, чтобы избежать травм. Не стоит держаться у края толпы, так как внешние ряды могут быть втиснуты в стены. Старательно избегайте преград и не прижимайтесь к поверхностям.

Важно сохранять хладнокровие и не поддаваться паническим настроениям при попадании в давку. Помните, что давка может унести больше жизней, чем само событие, вызвавшее эту ситуацию.

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