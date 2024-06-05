Еще один промышленный коворкинг откроют в индустриальном парке в Солнечногорске

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 2,5 миллиарда рублей. В коворкинге создадут готовые промышленные боксы для бизнеса со всей необходимой для работы инфраструктурой. В результате в «Есипово» появится еще около 500 рабочих мест.

«Приобретая такой бокс, инвестору остается лишь привезти свое оборудование и запустить производство. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев», - отметила Екатерина Зиновьева.

Холдинг уже ввел в эксплуатацию три очереди промышленного коворкинга и приступил к строительству четвертой в начале этого года. Полностью проект реализуют в течение шести лет.

Благодаря расширению предпринимателям станет доступно еще более 50 тысяч квадратных метров готовых помещений. Для приобретения они смогут также воспользоваться программой промышленной ипотеки. По словам партнера холдинга Артема Петрухина, бизнес Подмосковье проявляет большую заинтересованность в такой недвижимости.

«На территории индустриального парка для бизнеса представлен абсолютный спектр сервисов - бизнес-коворкинги, кафе, заправка для электромобилей. На территории парка запускаем новый формат недвижимости в рамках „Лайт индастриал“ по названием „Урбан“. В перспективе мы также планируем построить гостиницу, поскольку данный сервис будет актуальным для наших резидентов», - добавил он.

Сейчас резидентами парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные промышленные производства. До конца этого года там запустят завод сантехники, деталей для самолетов, медицинских изделий и многое другое.

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