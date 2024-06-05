05 июня 2024, 17:47

Еще один промышленный коворкинг откроют в индустриальном парке в Солнечногорске

Мининвест МО
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Еще одну очередь комплекса в формате «Лайт индастриал» построят в индустриальном парке «Есипово» в Подмосковье. Соглашение о реализации инвестпроекта правительство подписало с холдингов «Строительный Альянс» на полях ПМЭФ.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 2,5 миллиарда рублей. В коворкинге создадут готовые промышленные боксы для бизнеса со всей необходимой для работы инфраструктурой. В результате в «Есипово» появится еще около 500 рабочих мест.

«Приобретая такой бокс, инвестору остается лишь привезти свое оборудование и запустить производство. Сроки запуска нового промышленного предприятия в таком боксе сокращаются с двух-трех лет до шести месяцев», - отметила Екатерина Зиновьева.

Холдинг уже ввел в эксплуатацию три очереди промышленного коворкинга и приступил к строительству четвертой в начале этого года. Полностью проект реализуют в течение шести лет.

Благодаря расширению предпринимателям станет доступно еще более 50 тысяч квадратных метров готовых помещений. Для приобретения они смогут также воспользоваться программой промышленной ипотеки. По словам партнера холдинга Артема Петрухина, бизнес Подмосковье проявляет большую заинтересованность в такой недвижимости.

«На территории индустриального парка для бизнеса представлен абсолютный спектр сервисов - бизнес-коворкинги, кафе, заправка для электромобилей. На территории парка запускаем новый формат недвижимости в рамках „Лайт индастриал“ по названием „Урбан“. В перспективе мы также планируем построить гостиницу, поскольку данный сервис будет актуальным для наших резидентов», - добавил он.

Сейчас резидентами парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные промышленные производства. До конца этого года там запустят завод сантехники, деталей для самолетов, медицинских изделий и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Недавно предприятие отметило 82-ю годовщину со дня создания.

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Инвестиции Строительство Заводы Промышленность ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 18:04
Пожар в автобусе потушили в деревне Носово
Екатерина Дятловская
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Пожарные ликвидировали открытое горение в пассажирском автобусе № 35 в деревне Носово городского округа Химки. Пострадавших в результате происшествия нет.

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По словам водителя Умара, в момент возгорания автобуса он находился в нем один, без пассажиров. После начала пожара он следовал инструкции и использовал штатный огнетушитель, но не смог погасить пламя.

На данный момент автобус эвакуирован, поскольку он полностью сгорел. Кроме того, пострадала и остановка, расположенная рядом.

Пожар случился на остановке «Сады». Причины инцидента на данный момент выясняются специалистами.

Пожары Автобусы
05 июня 2024, 18:02
Верфь для создания домов на воде построят в Подмосковье по договору на ПМЭФ
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Масштабный инвестиционный проект строительства верфи для производства хаусботов — домов на воде — реализуют в Подмосковье. Соглашение на площадке ПМЭФ подписали заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева и президент ГК HOUSEBOAT.RU Александр Климчук.

«Объем инвестиций в проект компании HOUSEBOAT.RU оценивается в 1,5 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать около 130 новых рабочих мест. Сейчас мы вместе с инвестором подбираем участок для строительства верфи», - рассказала Зиновьева.

Компания выпускает хаусботы с 2016 года. Это единственный в мире производитель, который умеет делать дома на воде с учетом вмерзания в лед - такие жилища можно комфортно использовать даже в русскую зиму.

«Сейчас мы выпускаем 25-30 хаусботов в год. Через несколько лет планируем выйти на объем от 400 штук в год только для рынка России. Уже сегодня мы на 85% обеспечены отечественными комплектующими, что позволяет с уверенностью планировать дальнейшее расширение за счет новой верфи. Запуститься планируем через полтора года после того, как будет подобран подходящий участок», - уточнил Александр Климчук.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Строительство ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 17:59
Инвестиционное соглашение на ПМЭФ позволит создать еще 200 рабочих мест на производстве косметики в Дубне
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Производство профессиональной косметики для волос расширят в Дубне. Мининвест Московской области и ООО «Полекс Бьюти» подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме.

Со стороны Московской области соглашение подписала заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора - первый заместитель генерального директора завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.

По словам Зиновьевой, инвестиции в проект превысят 1,4 миллиарда рублей, а его реализация позволит создать свыше 200 рабочих мест. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию третью очередь планируется в третьем квартале 2025 года, четвертую очередь построят до конца 2026 года.

На данный момент компания производит свыше двух миллионов единиц продукции в месяц. До конца 2026 года «Полекс Бьюти» планирует не только ввести в эксплуатацию новое предприятие, но и увеличить объем выпускаемой продукции в два раза.

«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию бренда TEFIA заметно вырос, и сегодня задача нашей компании - увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка», - прокомментировал Большаков.

Компания намерена занять одну из лидирующих позиций на российском рынке профессиональной косметики и до 2027 года завоевать до 10% рынка косметических средств в своем сегменте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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Инвестиции Косметика
05 июня 2024, 17:58
Юный композитор из Балашихи победил на международном музыкальном конкурсе
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Девятилетний Артем Иванов учится в детской школе искусств № 1 им Свиридова. Мальчик сочиняет свои музыкальные композиции. Недавно он выиграл на международном конкурсе имени Оскара Ридинга.

На конкурс, который прошел в Словении в онлайн-формате, юный музыкант представил свой цикл «Времена года» для фортепиано. Он стал обладателем «Золотой Награды».

Также Артем является лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе композиции имени Прокофьева в Подмосковье и на Международном онлайн-конкурсе юных композиторов «Музыка мира».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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Музыка Балашиха

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