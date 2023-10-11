Еще один педагог в Серпухове получил льготную ипотеку

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Анастасия со школьных лет мечтала работать учителем. О программе она узнала случайно и после долгого изучения условий решила стать ее участником.

«Мы приобрели квартиру в хорошем районе города с красивым видом из окна. Это наше первое жилье. Участие в проекте помогло нашей молодой семье приобрести не только собственную недвижимость, но и уверенность в завтрашнем дне. На мой взгляд, покупка квартиры - это отличный вклад в наше семейное будущее», - поделилась она.

Программа социальной ипотеки работает в Подмосковье с 2016 года. По ней свое жилье могут получить медики, педагоги, ученые, тренеры и специалисты в области ОПК.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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