20 октября 2024, 19:23

Еще один педагог из Химок приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Учитель информатики из химкинской школы «Лига первых» купила жилье благодаря государственным мерам поддержки. Преподаватель Наталья Ищенко получила сертификат на жилищную субсидию.

Наталья работает учителем уже больше 24 лет, из них 15 - информатике обучает юных жителей Химок.

«Мы с учениками активные участники Национальной технологической олимпиады. Третий год подряд наши команды выходят в финал по направлению „виртуальная реальность“. Участие в конкурсах - важная часть образовательного процесса», - рассказала учитель Наталья Ищенко.

Женщина со своей большой семьей снимала квартиру. Поучаствовать в программе Наталье посоветовали коллеги.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей - Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью», - добавила Наталья Ищенко.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Воспользоваться субсидией могут учителя, врачи, молодые ученые и других уникальные специалисты. Правительство Московской области покупает жилье, а участники «Социальной ипотеки» платят только проценты по кредиту.

Помимо этого, химкинским учителям предоставляют служебное жилье и компенсируют проезд и путевки в санаторий.

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Химки Социальная ипотека
20 октября 2024, 19:37
Тематическую акцию «Работа с родителями» провели для дошкольников в Истре
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Дети из дошкольного отделения Лицея городского округа Истра посетили городскую аптеку в рамках тематической недели «Работа с родителями». В роли провизоров они, конечно же, пробовали себя под присмотром сотрудников.

Подобные интерактивные экскурсии знакомят ребят с различными профессиями. Дошколята посетили место работы одной из мам. Дети узнали все о работе фармацевта и об аптечных лекарствах. А также побывали в роли покупателей - небольшая тренировка взрослой жизни.

Ребятам также напомнили: если заболел, нужно вовремя обращаться к доктору и не заниматься самолечением. А еще детям вручили буклеты по теме здорового образа жизни и маленькие сувениры.

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Истра Аптеки
20 октября 2024, 19:37
Клуб «Активное долголетие» в Солнечногорске поучаствует в чемпионате России по фоновой ходьбе
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Команда «Активного долголетия» Солнечногорска принимает участие в основном этапе Чемпионата России по фоновой ходьбе «Человек идущий». Соревнования  продлятся до 15 ноября, а победителей определят по наибольшему количеству пройденных шагов.

Возглавляет команду Солнечногорска Ирина Воробьева. В прошлом году под руководством женщины местные спортсмены в составе 10 человек заняли первое место в России.

«Фоновая ходьба - это передвижения, которые человек совершает ежедневно, помимо обычных тренировок. Это могут быть короткие прогулки в течение рабочего дня, ходьба по дому, использование лестницы вместо лифта, спокойный шаг вместо поездки на транспорте», - рассказала тренер Ирина Воробьева.

Все участники соревнований бесплатно зарегистрировались в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд с наибольшим общим количеством шагов.

Долголеты планируют делать в течение месяца в среднем 25 тысяч шагов ежедневно. В этом стремлении их поддержали заместитель главы Солнечногорска Майя Морева и директор «Клуба Солнечногорья. Активное долголетие» Мариам Панфилова.

«У нас очень волевые, целеустремленные люди. В прошлом году за месяц они сделали максимально возможное количество шагов - 800 тысяч, и заняли первое место по России. Младшему участнику нашей команды на тот момент было 55 лет, а старшему - 76. Солнечногорцы с первого дня были в лидерах. Они приложили для этого огромные усилия. В этом сезоне я могу пожелать им только идти вперед, к победе», - рассказала заместитель главы Солнечногорска Майя Морева.

Кстати, в этом году к солнечногорской команде присоединились четверо новых участников.

«Я подрабатываю на почте почтальоном. Мне как раз по работе требуется ходить, письма раскладывать. Поэтому так получилось, правда, только спустя пять лет, как вступил в клуб „Активное долголетие“, влился в это», - рассказал участник марафона Сергей Кухарев.

Организатором чемпионата выступила Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

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Спортсмены Солнечногорск
20 октября 2024, 19:36
Администрация Солнечногорска провела выездной прием жителей деревни Голубое
пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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В деревне Голубое под Солнечногорском прошла выездная встреча жителей с представителями администрации. В мероприятии приняли участие министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, глава муниципалитета Константин Михальков, его заместители и профильные специалисты.

На выездную администрацию пришли более 30 жителей. Они успели за два часа озвучить более 70 вопросов. Большинство касались сферы жилищно-коммунального хозяйства, обустройства дорог, развития образовательной среды на территории деревни, а также тем благоустройства, безопасности и экологии.

Большое количество жалоб поступило на работу канализационно-насосных станций. Их проектировали и строили больше десятилетия назад, и сейчас сооружения нуждаются в технологической реконструкции. Уже готовятся документы для включения этих объектов в государственную программу по развитию инженерной инфраструктуры. Для надежности водоотведения в этом году объекты оснастили дополнительным оборудованием. Также на местной котельной и на системах водоснабжения провели модернизацию.

«Мы провели достаточно большую реконструкцию по теплу, модернизировали котельную. Надеемся, что в этом сезоне жителям будет комфортно с точки зрения тепла и горячей воды. По прежнему остаются вопросы по канализации: КНС, канализационные коллекторы, подающие станции по воде. Всему этому мы, безусловно, будем уделять внимание и работать совместно с администрацией, чтобы повысить качество услуг для жителей», - рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Актуальной для Голубого остается переполненность дошкольных образовательных учреждений. В 2023 году здесь открыли еще один детский сад на 105 детей. Но населенный пункт быстро растет и развивается, и существует потребность в дополнительных местах. В настоящее время идет проработка вопроса. Обсуждается выбор земельного участка для строительства нового детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Мы подтвердили потребность на строительство детского сада на 300 мест в министерстве образования региона. Это уже означает, что новому детскому саду - быть. Сейчас определяем земельный участок, на котором он будет построен. Очень приятно, что все пришедшие жители отмечают глобальные позитивные изменения. У нас складывается по всем позициям конструктивный, рабочий диалог», - рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

На мероприятии обсудили и изменение схемы дорожного движения для повышения пропускной способности транспорта в деревне. Одним из важнейших решений в 2025 году станет проектирование минтрансом региона нового выезда из Голубого на Георгиевское шоссе. Дорогу уже включили в схему территориального планирования. Она значительно облегчит ситуацию с дорожным движением в Голубом.

Все озвученные жителями вопросы и предложения по развитию взяли в работу. Кроме того, записаться на прием к главе округа можно по номеру горячей линии: 8(800) 201-67-47 или электронной почте solngor@mosreg.ru.

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Благоустройство ЖКХ Солнечногорск Дороги Образование
20 октября 2024, 19:22
Новый вид глазных операций стал доступен в больнице городского округа Истра
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В отделении офтальмологии доступно интравитреальное введение препарата антиVEGF. Эта операция назначается тем, у кого резко снизилась острота зрения в течение короткого промежутка времени.

Симптомы, при которых следует немедленно обращаться к врачу-офтальмологу, и он может назначить такую операцию: ощущение серой пленки на глазах и искаженные силуэты. Довольно часто такое происходит у диабетиков.

«Вводимый препарат останавливает рост патологических сосудов и избыточную проницаемость сосудов сетчатки. Процедура применяется при патологиях сетчатки, которые нуждаются в безотлагательном лечении. Его нужно проводить в экстренном порядке. Сама операция длится недолго - порядка пяти-семи минут, но имеет большой положительный эффект», - объяснила заведующая отделением офтальмологии Зарема Дреева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении поликлиник Подмосковья.

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Больницы Истра

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