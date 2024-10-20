Еще один педагог из Химок приобрел квартиру благодаря социальной ипотеке

Наталья работает учителем уже больше 24 лет, из них 15 - информатике обучает юных жителей Химок.

«Мы с учениками активные участники Национальной технологической олимпиады. Третий год подряд наши команды выходят в финал по направлению „виртуальная реальность“. Участие в конкурсах - важная часть образовательного процесса», - рассказала учитель Наталья Ищенко.

Женщина со своей большой семьей снимала квартиру. Поучаствовать в программе Наталье посоветовали коллеги.

«Мы с мужем многодетные родители, у нас трое детей - Никита, Митрофан и Василиса. Трехкомнатную квартиру приобрели уже с ремонтом. Рассматривали разные варианты, но выбрали тот, что пришелся по душе. У нас район с развитой инфраструктурой и отличной транспортной доступностью», - добавила Наталья Ищенко.

Губернаторская программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года. Воспользоваться субсидией могут учителя, врачи, молодые ученые и других уникальные специалисты. Правительство Московской области покупает жилье, а участники «Социальной ипотеки» платят только проценты по кредиту.

Помимо этого, химкинским учителям предоставляют служебное жилье и компенсируют проезд и путевки в санаторий.

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