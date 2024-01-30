Еще один молодой ученый из Химок приобрел квартиру благодаря льготной ипотеке

Антон Исаев - сотрудник научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина в городском округе Химки. Стаж его работы на предприятии - более 13 лет. Совсем скоро он вместе со своей семьей переедет в собственную квартиру.

«Нужна была квартира, где можно будет жить со своей семьей. Выбрал недалеко от работы, на этапе котлована. Постройка завершится в 2025 году, и к 2026-му планируем заселиться с женой и ребенком. Замечательная возможность для тех, кто хочет и дальше работать в своей сфере», - поделился Антон Исаев.

Только за прошлый год сертификаты на приобретение жилья получили семь специалистов научно-производственного объединения «Энергомаш» и четыре сотрудника научно-производственного объединения имени Лавочкина. Свидетельства о праве на получение жилищной субсидии вручила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе по инициативе губернатора Подмосковья. Получить квартиру на льготных условиях могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты, которые проживают и трудятся в регионе не менее 10 лет. Первый взнос по ипотеке и основную часть кредита вносит правительство Подмосковья, а участнику программы, в свою очередь, необходимо будет оплачивать только проценты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион усилит поддержку приезжающих педагогов с 2024 года.

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