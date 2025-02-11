Еще один медработник в Воскресенске приобрел жилье благодаря социальной ипотеке

Решение стать врачом он принял еще в подростковом возрасте после перенесенной операции на коленном суставе.

«Зима - сезон переломов нижних конечностей. Это лодыжки, шейки бедра у пожилых. Как только на улице образуется гололедица, нужно быть внимательнее», - предупреждает Виктор, делясь профессиональными советами.

До недавнего времени семья Мартыновых жила в однокомнатной квартире по социальному найму. Узнав в отделе кадров о возможности участия в программе, врач решил попробовать свои силы. Для покупки новой квартиры семья выбрала дом, расположенный рядом с работой Виктора.

«Мы взяли „двушку“ на вторичном рынке в новом доме. В квартире пока только стены, ремонт идет с нуля. Но рядом есть хорошие детские площадки и детский сад. Когда переедем, на работу я смогу ходить пешком», - поделился Виктор.

Напомним, программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года по инициативе губернатора региона. Она помогает обзавестись собственным жильем медикам, учителям, молодым ученым, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам. Благодаря этой инициативе сотни профессионалов уже улучшили свои жилищные условия.