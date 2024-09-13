13 сентября 2024, 09:47

Еще один медик в Реутове купил квартиру по программе социальной ипотеки

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Рентгенолаборант Реутовской клинической больницы Гульнара Деккер стала участницей программы «Социальная ипотека». Она улучшила жилищные условия и приобрела квартиру в новостройке.

Гульнара уже 10 лет работает в медицине. Принять участие в льготной программе по покупке жилья она решила, начав работать в Реутовской больнице. Сейчас она ждет ключи от собственной квартиры.

С начала года уже четыре медработника из Реутова получили сертификаты на покупку жилья. По льготной программе Подмосковье оплачивает 50% от стоимости квартиры в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а владелец квартиры платит только проценты по кредиту.

Этой мерой поддержки могут воспользоваться не только медики, но и педагоги, молодые ученые и тренеры. За время действия программы в Реутове 23 медработника обзавелись собственным жильем.

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Врачи Реутов Социальная ипотека
13 сентября 2024, 09:06
Автобусную остановку оборудуют в деревне Кутьино
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Жители деревни Кутьино попросили оборудовать остановку общественного транспорта. Этот вопрос рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

Первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов взял на контроль вопрос с оборудованием остановки. Также совместно с сельским старостой и профильными специалистами он провел обход территории и поручил устранить выявленные недочеты на контейнерной площадке.

После он проверил готовность жилых домов в микрорайоне Кузнечики к отопительному сезону. Коммуникации горячего и холодного водоснабжения нареканий не вызвали: все готово к зиме. Такие мониторинги территорий округа продолжатся и дальше.

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Подольск Автобусы
13 сентября 2024, 09:06
Приют для животных в Подольске возобновил образовательные занятия с детьми
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В библиотеке Подольска провели занятия для детей по программе Центра временно бездомных животных «Юна». Ребят познакомили с книгами о кошках.

Педагог Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна» Алевтина Троицкая провела с ребятами беседу о том, как правильно ухаживать за кошками. После она помогла ребятам сделать открытку с котенком.

На интерактивном уроке «Юна-Класс» дети узнают, почему важно ответственно относиться к животным и как помочь бездомным собакам и кошкам. Программа рассчитана на привлечение детей к благотворительности и волонтерству. Все занятия проходят бесплатно.

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Подольск Дети Животные
12 сентября 2024, 20:53
Лекцию об истории средств массовой информации проведут в Мытищах 13 сентября
Unsplash
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Библиотека имени Кедрина приглашает жителей Мытищ на увлекательное мероприятие, посвященное истории средств массовой информации. 13 сентября в 15:00 все желающие смогут познакомиться с интересными фактами о развитии радио, телевидения и печатных изданий, а также увидеть уникальные архивные материалы.

Мероприятие приурочено ко Дню города и станет отличной возможностью узнать больше о богатой истории Мытищ. Гостями встречи станут известные журналисты и корреспонденты, а также Владимир Шаров, руководитель библиотеки имени Кедрина, и Сергей Ветлин, председатель Мытищинского объединения краеведов, которые поделятся своими историями и опытом.

Вход свободный для всех желающих старше 12 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Выставки Мытищи
12 сентября 2024, 19:57
Жителей Мытищ пригласили проголосовать за народного участкового
Медиасток.рф
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На сайте МВД России «Мытищинское» начался первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2024». Этот конкурс направлен на выявление лучших представителей службы участковых уполномоченных полиции.

Отбор конкурсантов в первом туре проводится с 11 по 20 сентября. В этом этапе участвуют три претендента, которые будут бороться за звание «Народного участкового».

После завершения первого этапа, лучшие кандидаты пройдут во второй тур голосования, который пройдет с 7 по 16 октября. Победитель второго этапа представит Московскую область в финальном Всероссийском этапе конкурса.

Конкурс проводится ежегодно и пользуется большой популярностью среди жителей, так как позволяет оценить работу участковых, которые ежедневно обеспечивают безопасность и порядок в своих районах. Поддержать участников можно проголосовав на сайте.

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Мытищи Полиция

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