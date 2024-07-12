12 июля 2024, 13:30

Еще один медик приобрел квартиру по программе льготной ипотеки в Домодедове

Министерство жилищной политики Московской области
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Участковый педиатр из Домодедова Ирина Садонцева приобрела собственную квартиру по программе социальной ипотеки.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, Ирина Садонцева работает участковым педиатров в Домодедовской центральной городской больнице почти 20 лет. В новую квартиру она переехала из служебного жилья вместе с двумя детьми. О программе ей рассказали коллеги.

«Мы выбрали квартиру на вторичном рынке и уже переехали. Теперь у каждого есть своя комната. Все очень нравится: близко к работе, к школе, район замечательный», - рассказала она.

Программу реализуют в Подмосковье с 2016 года. По ней приобрести квартиру на льготных условиях могут учителя, медики, воспитатели, тренеры, молодые ученые и другие специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

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Врачи Ипотека Социальная ипотека
12 июля 2024, 13:31
Волонтера из Павловского Посада отметили на международной выставке «Россия»
Рассохин Александр
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Александр Рассохин из Павловского Посада был волонтером на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Накануне за активное участие в событии его наградили на торжественной церемонии.

Церемония награждения активистов прошла 10 июля на международной выставке-форуме «Россия». Два месяца волонтеры из Павлово-Посадского городского округа помогали в работе масштабного события. Они отвечали на вопросы посетителей, активно поддерживали проведение мероприятий. Кроме того, работали в штабе, группе быстрого реагирования, а также в зоне аккредитации.

Памятный подарочный набор с символикой выставки вручили и волонтеру из Павловского Посада Александру Рассохину.

«Для меня это первый такой опыт. Мы помогали в информировании, координировании посетителей, на зонах активностей выполняли различные задачи. Выставка очень понравилась, были представлены разные регионы, прошли выступления с песнями и танцами. С большим удовольствием повторил бы весь этот путь. Спасибо всем организаторам, всей нашей команде за прожитые эмоции, полезный опыт и новые знания», - поделился волонтер из Павловского Посада Александр Рассохин.

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Выставки Волонтеры Россия ВДНХ
12 июля 2024, 13:17
Семинар для кадастровых инженеров провели в Росреестре Подмосковья
Медиасток.рф
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Семинар для кадастровых инженеров провели в подмосковном Росреестре. Специалистам, которые готовят межевые и технические планы, рассказали обо всех нюансах регистрации недвижимости на территории региона.

Участники тренинга узнали об актуальных изменениях в законодательстве, о внедрении новых механизмов совершенствования кадастровых услуг, а также подняли вопросы, возникающие при постановке на государственный кадастровый учет объектов недвижимости.

«Проведение совещаний с кадастровыми инженерами, в первую очередь, нацелено на оперативное решение актуальных вопросов. В ходе постоянного взаимодействия с участниками профессионального сообщества заметно повышается уровень качества подготовки документов», - рассказала заместитель начальника отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Юлия Миронова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Законы Недвижимость
12 июля 2024, 13:00
Около 5 тысяч юных спортсменов обследовались в НИКИ детства с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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Около пяти тысяч юных спортсменов проверили свое здоровье в НИКИ детства с начала года. Их здоровье оценивали 12 специалистов.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, в НИКИ детства можно быстро пройти обследование и получить допуск к тренировкам. По словам руководителя Центра спортивной медицины Дарьи Коледовой, процедура занимает около трех часов.

«В нашем Центре ребята сдают анализы и проходят полную диагностику, в том числе ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, а также получают консультации 12 специалистов. Такое полное обследование организма занимает около трех часов», - рассказала она.

Детей принимают педиатр, кардиолог, ортопед, невролог и другие специалисты. При наличии показаний пациентов направляют на дополнительное обследование.

Центр принимает юных представителей сборных команд региона по 160 видам спорта, в том числе по карате, сноубордингу, стрельбе из лука и другим.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Врачи
12 июля 2024, 12:36
Участники «Активного долголетия» представили свои блюда на гастрофестивале в Талдоме
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Гастрономический фестиваль «Вкусные истории» прошел в Талдоме. Свои блюда там представили участники клуба «Активное долголетие».

Как отметили в Минсоцразвития Подмосковья, кулинарное направление имеет большую популярность в клубе. Так, его участники часто готовят разны блюда, делятся рецептами. Их гастрономические работы оценили жюри и гости фестиваля. В номинации «Выпечка» победителем стала Татьяна Ловцова из Дмитрова.

«Всегда с большим удовольствием участвую в кулинарных конкурсах и фестивалях. Вместе со своей командой приготовила вкуснейшую выпечку. Долго экспериментировали, чтобы удивить не только жюри, но и всех гостей новым и необычным звучанием любимых пирогов», - сказала она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фестивали Активное долголетие

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