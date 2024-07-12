Еще один медик из Люберец получил сертификат на льготную ипотеку

«Социальная программа сделала реальностью приобретение жилья в Люберцах. Выбрали с мужем и двумя детьми трехкомнатную квартиру в современном жилом комплексе, недалеко от работы. Очень рады такой возможности», - поделилась Светлана Денисенкова.

Как рассказали в подмосковном Минздраве, всего за восемь лет действия программы свое жилье смогли приобрести более 1,8 тысячи медиков. Стать участников программы могут врачи, фельдшеры, медсестры, акушеры и рентгенлаборанты. Они получают половину стоимости жилья для первоначального взноса, а также компенсацию суммы основного долга, которая выплачивается на протяжении 10 лет. Получатель должен вносить только проценты по кредиту.

Узнать больше о программе можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что для больниц региона закупили новые рентген-аппараты С-дуга. Их будут использовать в проведении операций любой сложности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».