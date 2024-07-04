Еще один IT-грант выдали в Подмосковье

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В Мингосуправления Подмосковья сообщили, что компания «СкайТехнолоджи» работает над реализацией и развитием межбанковских технологических решений, финансовых платформ, автоматизированных банковских систем, маркетплейсов, мобильных приложений.

«Создание и поддержание эффективной коммуникации с нашими IT-компаниями - это долгосрочная, стратегическая задача. Это позволяет нам совместно находить новые возможности для роста и развития, улучшать региональные меры поддержки и грантовые программы под реальные потребности организаций» - отметил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Узнать больше о грантовой поддержке можно на региональном портале госуслуг.

Подмосковье и Росатом будут совместно развивать инфраструктурные и цифровые решения. Это позволит развить промышленный потенциал и обеспечить технологический суверенитет. Такое соглашение подписали на ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор корпорации Алексей Лихачев.

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