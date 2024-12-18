Еще один фельдшер приобрел квартиру в Видном благодаря социальной ипотеке

Медицинский стаж Майсарат Набиевой составляет более 20 лет. Она работает фельдшером неотложной помощи в детской поликлинике в Видном. В Ленинский округ специалист приехала с мужем и двумя детьми из Дагестана. Около двух лет семье пришлось жить в арендованной квартире.

Узнав о программе «Социальная ипотека», Майсарат Набиева решила принять в ней участие. Эта мера поддержки позволяет медику платить только проценты по кредиту, а первоначальный взнос и основной долг банку поступают из областного бюджета.

Фельдшер рассказала, что семья приобрела двухкомнатную квартиру недалеко от работы. Разница чувствуется - теперь всем стало просторно. «Собственное жилье - это вклад в свое будущее и будущее детей», - отметила Майсарат Набиева.

Получателями социальной ипотеки в текущем году в городском округе стали четыре медицинских работника. Этой мерой поддержки также могут воспользоваться педагоги, молодые ученые и еще ряд специалистов.