Еще один фельдшер получил льготную ипотеку в Красногорске

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что Джаминат Асеева работает фельдшером уже 18 лет. В Подмосковье она переехала с семьей из Махачкалы. Жили в съемной квартире.

«Переехав на новое место, я мечтала о собственном жилье рядом со станцией. Осуществить эту мечту удалось благодаря программе льготной ипотеки. Большое спасибо создателям этого проекта и всем, кто нас курировал во время приобретения жилья», - рассказала Джаминат.

Теперь у фельдшера своя просторная двухкомнатная квартира в новостройке недалеко от работы. В начале октября семья справила новоселье.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки врачей в Подмосковье. Так, медики уже получили по 10-15 тысяч рублей доплаты к своим основным зарплатам.

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