Еще один фельдшер из Химок приобрел жилье по социальной ипотеке
Фельдшер скорой помощи из городского округа Химки Татьяна Ефимова купила квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Больше всего переезду обрадовался маленький сын.
В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что трудовой стаж Татьяны Ефимовой составляет девять лет.
«Всегда хотелось помогать людям. Нравится приходить первой на помощь, быть рядом в сложной ситуации, видеть результаты. Иногда это спасенные жизни», - говорит она.
О возможности получить сертификат на льготную ипотеку узнала от коллег. Подала заявление, и получилось.
«Родные стены всегда лучше, чем съемное жилье. Кроме того, мы смогли выбрать квартиру так, чтобы и до работы было близко, и район был зеленым. Свежайший воздух. Вид из окна - на лес. Сынишка особенно в восторге», - рассказывает фельдшер.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые, молодые специалисты и тренеры.
Первый камень в основание новой крупной поликлиники на тысячу посещений в смену заложили в Королеве. Старт строительству дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с врачами и почетными жителями городского округа.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».