Еще один дом в ЖК «Спутник» в Красногорске поставили на кадастр

После оформления права собственности на квартиры новоселами станут 260 семей. ЖК «Спутник» от группы «Самолет» находится в трех километрах от станций метро «Мякинино» и «Строгино».

Согласно проекту, в пешей доступности от квартала запланировано строительство транспортно-пересадочного узла и станции метро «Липовая роща». Во втором квартале текущего года в округе завершат строительство двухуровневого общественного центра под открытым небом. Полностью реализовать проект планируется в 2029 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.

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