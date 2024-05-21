Еще один дом в ЖК «Истомкино парк 2» в Ногинске поставили на кадастр
Дольщики жилого комплекса «Истомино Парк 2» в Богородском округе смогут оформить права собственности на квартиры. Дом № 4Б на Юбилейной улице в Ногинке поставили на кадастровый учет.
Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, быстро оформить постройку удалось благодаря совместной работе ведомства и регионального Росреестра.
Постановка на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записаться детей в школы и сады, а также осуществлять юридические процедуры.
Жилой коплекс строят в Ногинске в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, медорганизации, магазины, аптеки и многое другое.
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