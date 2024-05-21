Еще один дом в ЖК «Истомкино парк 2» в Ногинске поставили на кадастр

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, быстро оформить постройку удалось благодаря совместной работе ведомства и регионального Росреестра.

Постановка на кадастровый учет дает возможность оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записаться детей в школы и сады, а также осуществлять юридические процедуры.

Жилой коплекс строят в Ногинске в районе с развитой инфраструктурой. Рядом находятся образовательные учреждения, медорганизации, магазины, аптеки и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».