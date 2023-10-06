Еще один дом на 464 квартиры достроили в ЖК «Люберцы» в Подмосковье
Еще один корпус на 464 квартиры построили в жилом комплексе «Люберцы». Жители смогут переехать в новый дом с развитой инфраструктурой — на территории квартала работают детские сады, школы, поликлиника, магазины и другие важные объекты.
В корпусе обустроили небольшие студии и крупные апартаменты до 67 квадратных метров. На подземном этаже расположили 104 индивидуальные кладовые для хранения вещей.
Светопрозрачные входные группы оформили в современном лаконичном стиле, а на первом этаже разместили места для хранения велосипедов и колясок.
Дом стал частью второго этапа шестой очереди строительства жилого квартала, большую его часть уже заселили. На территории комплекса работают пять детских садов на 1260 мест, две школы на 2200 мест, инженерно-технологический лицей, поликлиника и станция скорой помощи.
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