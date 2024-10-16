16 октября 2024, 11:15

Еще один дом для переселенцев из аварийного жиля построили в Краснозаводске

Министерство жилищной политики Московской области
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Многоквартирный жилой дом построили на улице Строителей в Краснозаводске. Туда из аварийных помещений переедут 38 семей.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в новостройку переедут 138 человек, которые раньше жили в аварийных домах на улицах 1 Мая, Трудовые резервы и в Больничном переулке.

Здание построили по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».

В Сергиевом Посаде продолжают строить еще четыре дома для переселенцев на Театральной улице в Краснозаводске, а также на улицах Владимирской и 2-й Кирпичный завод.

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Строительство Сергиев Посад
16 октября 2024, 11:56
Солистки из Воскресенска стали лауреатами международного танцевального конкурса
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Международный фестиваль «В душе моей — Россия» прошел в Ногинске. На нем успешно выступили представительницы Воскресенска, получившие заслуженные награды.

Фестиваль проводился уже в 13-й раз и стал настоящим праздником для любителей хореографии. Воскресенск представляли солистки хореографического кружка «Калейдоскоп» из рабочего поселка имени Цюрупы.

Профессиональное жюри, состоявшее из представителей разных видов искусства, высоко оценило выступление конкурсанток из Воскресенска. Яркие номера и мастерство воспитанниц руководителя кружка Леонида Гаранина впечатлили не только судей, но и пришлись по душе всем зрителям.

В результате диплом лауреата первой степени получила Олеся Хохлова, а Александра Чуркина стала лауреатом второй степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Фестивали Воскресенск конкурсы
16 октября 2024, 11:29
Глава Реутова проверил состояние дворов и детских площадок в северной части города
Медиасток.рф
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Глава городского округа Филипп Науменко провел обход территорий в северной части Реутова. Он осмотрел, в каком состоянии находятся улицы и дворы, а также пообщался с жителями.

Особое внимание во время обхода было уделено территории рядом с домами на улицах Гагарина и Комсомольская, где недавно проводили работы по комплексному благоустройству. Во дворе дома № 5 по улице Гагарина работы еще не завершены, но местные жители уже указывают на некоторые недочеты.

Филипп Науменко увидел, что на площадке действительно скапливаются лужи. Подрядчик должен будет не только устранить дефекты, но и выровнять поверхность и уложить на нее резиновое покрытие. Заодно будут учтены другие пожелания горожан. На улице Комсомольская жители попросили обновить находящуюся рядом детскую игровую зону. Глава округа взял на контроль и этот вопрос.

«Мы провели большую, хорошую работу по асфальтированию, но при этом в глаза бросается старая детская площадка. Поэтому с жителями, со старшим по дому договорились, что предложим несколько вариантов и на следующий год сделаем новую, современную детскую площадку, которая в последний раз была тут 15 лет назад», - рассказал руководитель муниципалитета.

Во время обхода глава округа обратил внимание коллег на состояние дорог, тротуаров и зеленых зон в северной части Реутова. И отметил, что, несмотря на осенний период, листья и мусор скапливаться на земле не должны. При необходимости уборку нужно проводить чаще. Подобные обходы по улицам города Филипп Науменко проводит еженедельно.

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Благоустройство ЖКХ Реутов
16 октября 2024, 11:06
Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Можайске
Министерство жилищной политики Московской области
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Дом для переселенцев из аварийного жилья построили на улице Полосухина в Можайске. Туда переедет 61 семья.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, здание уже поставили на кадастровый учет. Благодаря этому новоселы смогут оформить право собственности, прикрепиться к поликлинике, записать детей в сады и школы.

Дом построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области». Площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. Ключи от квартир получат 148 человек, которые сейчас живут в деревнях Шохово и Настасьино, поселках Колычево, Уваровка и Медико-инструментального завода.

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Строительство Можайск Аварийное жилье
16 октября 2024, 10:06
Спортсмены из Серпухова выиграли 5 медалей на областном турнире по дзюдо
Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
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Традиционный межрегиональный турнир по дзюдо прошел в Климовске 12 октября. Спортсмены из городского округа Серпухов выступили успешно и стали призерами соревнований.

Посвященный памяти основателя борьбы в Климовске, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Шабалина турнир проводился уже в 14 раз. Побороться за победу приехали 225 дзюдоистов из разных муниципалитетов Подмосковья.

Спортсмены из серпуховской школы «Русский медведь», воспитанники тренера Владимира Смокачева показали высокие результаты. Арина Мельникова, София Годжаева, Арина Бородина и Максим Растольцев стали бронзовыми призерами, а Диана Савельева завоевала золотую награду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Серпухов

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