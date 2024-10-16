Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья поставили на кадастр в Можайске

Глава городского округа Филипп Науменко провел обход территорий в северной части Реутова. Он осмотрел, в каком состоянии находятся улицы и дворы, а также пообщался с жителями.

Особое внимание во время обхода было уделено территории рядом с домами на улицах Гагарина и Комсомольская, где недавно проводили работы по комплексному благоустройству. Во дворе дома № 5 по улице Гагарина работы еще не завершены, но местные жители уже указывают на некоторые недочеты.

Филипп Науменко увидел, что на площадке действительно скапливаются лужи. Подрядчик должен будет не только устранить дефекты, но и выровнять поверхность и уложить на нее резиновое покрытие. Заодно будут учтены другие пожелания горожан. На улице Комсомольская жители попросили обновить находящуюся рядом детскую игровую зону. Глава округа взял на контроль и этот вопрос.

«Мы провели большую, хорошую работу по асфальтированию, но при этом в глаза бросается старая детская площадка. Поэтому с жителями, со старшим по дому договорились, что предложим несколько вариантов и на следующий год сделаем новую, современную детскую площадку, которая в последний раз была тут 15 лет назад», - рассказал руководитель муниципалитета.

Во время обхода глава округа обратил внимание коллег на состояние дорог, тротуаров и зеленых зон в северной части Реутова. И отметил, что, несмотря на осенний период, листья и мусор скапливаться на земле не должны. При необходимости уборку нужно проводить чаще. Подобные обходы по улицам города Филипп Науменко проводит еженедельно.

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