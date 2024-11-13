Еще один дом для переселенцев из аварийного фонда построят в Солнечногорске

В новостройке будет 705 квартир с общей жилой площадью 27,8 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрены детские и спортивные площадки. Ожидается, что дом будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2026 года, а ключи жильцы получат в апреле 2027 года.

Также глава округа осмотрел строящийся дом в микрорайоне Локомотивный, который предназначен для расселения 96 семей из аварийного фонда. Сейчас рабочие занимаются чистовой отделкой и подключением коммуникаций для обеспечения тепла и электроэнергии. Планируется, что в декабре застройщик получит разрешение на ввод дома в эксплуатацию.

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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и городской прокурор Артем Шишов проверили начало строительных работ. В новостройку планируется переселение жителей домов № 11, 12 и 13 в микрорайоне № 2 поселка Поварово. Для удобства граждан в помещении территориального отдела был открыт офис, где представители застройщика и администрации оказывают консультации и помогают решать документальные вопросы. Из 105 семей уже 60 выбрали способ расселения - получение сертификата на приобретение жилья по договору долевого участия.

«Жители просили нас, чтобы после расселения они остались в Поварово, и мы нашли такую возможность. Люди смогут наблюдать за каждым этапом строительства дома. Застройщик опытный: уже реализовал несколько жилищных проектов в округе. В доме будет встроенный детский сад площадью более тысячи квадратных метров. В поселке есть вся инфраструктура для комфортной жизни», - рассказал Константин Михальков.