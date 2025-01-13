Еще один частный дом в селе Белый Раст Дмитровского округа подключили к газу

Владелец дома Михаил рассказал, что узнал о программе газификации из средств массовой информации, а до этого дом 10 лет отапливали дровами и электричеством.

«Приятно, что власти заботятся о людях. Процесс оформления достаточно кропотливый - много документации, много действий. Хотелось бы, чтобы все было проще, удобнее для людей», - поделился он своим мнением.

Глава городского округа Иван Курданин призвал жителей муниципалитета, имеющих право на льготное подключение к газу, активно пользоваться этой льготой. Сделать это можно на портале госуслуг Подмосковья.

Напомним, на территории Московской области действует дополнительная мера поддержки для 11 категорий граждан, в том числе, многодетных семей. Льгота покрывает затраты на работы внутри участка и газовое оборудование стоимостью до 80 тысяч рублей.