Еще один автобусный маршрут до метро запустили для жителей Бритова и Софрина в Раменском

Ранее Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году. Он подчеркнул, что с ростом количества жителей региона возникла необходимость в дополнительных автобусных маршрутах.

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В будние дни по маршруту будут курсировать пять автобусов. Ежедневно они будут выполнять по 38 рейсов. В выходные на маршрут выведут три автобуса, которые выполнят 22 рейса за день. Первый рейс отправляется от остановки «Бритово» в 5:22, а последний от станции метро «Котельники» - в 21:00.

В первые дни после запуска дополнительного маршрута будет вестись мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости можно было внести корректировки.