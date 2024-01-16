Еще один автобус вышел на маршрут № 34 в Солнечногорске по поручению Андрея Воробьева

«Татьяна Ивановна нам подсказала, что не хватает автобусов на 34-м маршруте. Мы добавили еще один - большого класса», - отметил Воробьев.

Теперь на маршруте курсирует три автобуса ГолАЗ. Это позволило сократить интервал движения в час пик до 30 минут.

«Мы работаем сутки-трое. Я добираюсь до котельной на автобусе № 34, на маршруте их было всего два. Сейчас добавили еще один, за что большое спасибо», - прокомментировала Косых.

Андрей Воробьев также проверил работу котельной в микрорайоне Миронцево. Осенью один из двух котлов на коммунальном объекте вывели из строя, однако, в период новогодних морозов специалисты провели необходимые наладочные работы. Сейчас котельная работает на двух котлах, выдает нормативные параметры по отоплению и горячей воде.

По словам губернатора, на объекте есть насос, в планах - спроектировать и запустить третий котел.

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