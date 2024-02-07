Еще несколько инициатив от жителей Подмосковья поступило в общественную приемную Владимира Путина

Председатель общества инвалидов городского округа Красногорск Ирина Шишкова предложила утвердить минимальную сумму пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет и детьми-инвалидами, равную прожиточному минимуму на детей. Сейчас это 13 290 рублей.

«Есть еще один момент. Сейчас, когда ребенку-инвалиду исполняется 18 лет и он получает не первую, а вторую группу, мама продолжает осуществлять уход, и для семьи ничего не меняется, но выплата перестает поступать. Здесь мы тоже просим рассмотреть возможность сохранить пособие для определенных групп инвалидов», - сказала Ирина Шишкова.

Еще одна инициатива от Ирины - социальная льготная ипотека для семей с детьми-инвалидами, многодетных и детей-сирот.

Директор одной из школ городского округа Истра Ольга Малышева пришла в Общественную приемную с инициативой продлить программу «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы».

«Я бы хотела, чтобы федеральная целевая программа не заканчивалась в этом году, а была продлена. Хорошо бы также предусмотреть комплекс мероприятий по увековечиванию памяти защитников, которые погибли при выполнении боевых задач на СВО», - отметила Ольга Малышева.

Она рассказала, что в Истре есть Аллея славы, где хоронят бойцов со всеми почестями. Это место стало знаковым, люди приходят, чтобы отдать дань памяти.

Инициативы Ирины Шишковой и Ольги Малышевой приняли в Общественной приемной Владимира Путина. Она расположена по адресу: Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 4, корпус 1.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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