03 сентября 2024, 19:57

Еще на 11 дорогах Подмосковья отремонтировали дорожные знаки

Минтранс Подмосковья
Читайте нас в: Google Новости

Специалисты Мосавтодора отремонтировали дорожные знаки на 11 региональных дорогах. Обновленные указатели появились в Ступине, Люберцах, Раменском, Черноголовке и других городских округах Подмосковья.

Как рассказали в Минтрансе Московской области, отсутствующий, выцветший или сломанный дорожный знак несет в себе опасность для автомобилистов. Водители не только не могут правильно сориентироваться на местности, но и рискуют попасть в аварию из-за неверной оценки дорожной обстановки.

Знаки отремонтировали на Кооперативной улице в Жуковском, Новой улице в дачном поселке Красково под Люберцами, на Советской улице в Электрогорске и в других городских округах региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги Ремонтные работы
03 сентября 2024, 20:46
Торфяной пожар площадью 7 тысяч квадратных метров потушили в Шатуре
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты потушили лесной пожар в Туголесском участковом лесничестве в городском округе Шатура. Торфяное возгорание удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с огнем боролись 52 пожарных и 21 единица техники.

Потребовалось 9,5 часов, чтобы ликвидировать горение на площади пять тысяч квадратных метров, которое увеличилось до семи тысяч из-за сильного ветра.

Причина пожара - действия человека.

В комитете напомнили, что за поджог, который привел к лесному пожару последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей; для должностных - до 110; для юридических - до двух миллионов рублей, также предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары Шатура
03 сентября 2024, 19:35
Экологическую акцию по посадке леса проведут в Воскресенске 27 сентября
Читайте нас в: Google Новости
В сквере имени Пушкина в микрорайоне Красной строитель городского округа Воскресенск организуют традиционную экологическую акцию по посадке леса «День в лесу. Сохраним лес вместе». На участке в 0,9 гектаров высадят липы.

Жителей Воскресенска приглашают поучаствовать в экологической акции по посадке леса. Саженцы и инвентарь активистам выдадут на месте.

Сквер имени Пушкина в микрорайоне Красный строитель благоустроили в 2021 году. Здесь заасфальтировали дорожки, установили уличное освещение и новые лавочки. На аллее разместили сказочную избушку на курьих ножках и золотую рыбку. Скульптуру юноши-лицеиста Александра Пушкина, которую установили в сквере в 1950 году, реконструировали.

Напомним, акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» в Московской области продлится с 13 по 29 сентября 2024 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Воскресенск Экология
03 сентября 2024, 19:27
Работники «Мособлпожспаса» оперативно потушили пожар благодаря сообщению 5-летнего ребенка
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» потушили пожар в гараже околого частного дома в Дмитровском городском округе. О возгорании сообщил пятилетний мальчик Гордей, который прибежал в пожарную часть.

По словам заместителя начальника части Дмитрия Маркина, ребенок увидел пожар во время прогулки со своей бабушкой и сказал ей, что нужно сообщить о возгорании пожарным.

«Женщина согласилась с внуком, но не могла идти быстро, тогда Гордей один побежал вперед и сообщил огнеборцам о пожаре. Дежурный караул оперативно выехал на место происшествия», - рассказал Маркин.

Он добавил, что благодаря сообщению Гордея, пожар удалось быстро потушить.

«На месте работники противопожарно-спасательной службы обнаружили, что горит гараж по всей площади. Существовала угроза распространения огня на расположенные в полутора метрах жилой дом и второй гараж. Благодаря Гордею пожарные оказались на месте пожара гораздо раньше и смогли предотвратить дальнейшее распространение огня», - заключил Маркин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Дети
03 сентября 2024, 18:04
Классные часы на тему борьбы с терроризмом провели в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
Читайте нас в: Google Новости
Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, провели в структурных подразделениях колледжа «Подмосковье» в Клину, Солнечногорске, Лобне и Химках. Педагоги организовали классные часы для студентов и пригласили представителей правоохранительных органов.

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, ребятам рассказали о важности борьбы с терроризмом, об уважении культурных и конфессиональных особенностей всех народов России.

По мнению участников мероприятий, только через толерантность и взаимоуважение можно предупредить разрастание социальной базы терроризма.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Лобня Химки Солнечногорск Терроризм Студенты Образование

Новости по теме