Еще двум сиротам из Воскресенска вручили жилищные сертификаты

С десяти лет сестры воспитывались в приемной семье и в настоящее время обучаются в колледже. Анастасия изучает мехатронику и мобильную робототехнику, активно участвуя в соревнованиях по робототехнике.

Елена специализируется на документационном обеспечении управления и архивоведении, а в свободное время играет в волейбол Напомним, что в городском округе уже выдано восемь таких сертификатов. С их помощью получатели могут самостоятельно приобрести жилье в любом муниципалитете Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».