18 сентября 2024, 19:06

Еще двум детям-сиротам из Лобни вручили ключи от квартир

Медиасток.рф
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Глава городского округа Лобня Анна Кротова вручила ключи от новых квартир двум юным жительницам города. Надежда и Мария, получившие собственное жилье, уже успели осмотреть свои новые квартиры и остались довольны качеством ремонта и установленной сантехникой.

Теперь им предстоит лишь навести уют и отпраздновать новоселье. В своем Telegram-канале Анна Владимировна выразила надежду, что этот счастливый момент в жизни девушек наступит как можно скорее.

Еще один молодой житель Лобни, Александр, предпочел получить жилищный сертификат. С начала года это уже пятый такой документ, врученный ребятам, оставшимся без попечения родителей.

Глава города уверена, что Александр с ответственностью подойдет к выбору своей квартиры и продолжит строить свою жизнь в Лобне.

Анна Кротова пожелала Надежде, Марии и Александру успехов на пути к самостоятельной жизни, подчеркнув важность этого шага для их будущего.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Лобня Сироты Квартиры
18 сентября 2024, 19:02
Федеральный проект «Футбольные мамы» стартовал в Раменском
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В Раменском стартовал федеральный социальный проект «Футбольные мамы». В муниципалитете занимаются две команды: одна — в округе и вторая — в городе.

Тренер Лидия Бовт курирует окружную женскую команду по футболу. Она отмечает: для того, чтобы присоединиться к проекту - не обязательно уметь играть. Главное - иметь желание и быть мамой.

«Футбольные мамы - это активные и харизматичные женщины, которые не умеют играть в футбол, но очень хотят научиться. У многих из них дети тоже играют в футбол, и они активно их поддерживают: водят на тренировки, болеют на матчах. Движение и было создано такой же мамой Эльвирой Лесничей в Санкт-Петербурге в 2017 году», - объяснила тренер Лидия Бовт.

На тренировках занимаются общей физической подготовкой и играют в футбол. Первый сбор прошел 16 июля на стадионе «Ильинский авангард», а 15 сентября мамы провели товарищеский турнир в Ильинке с командами из Жуковского и Раменского.

«Наша цель - увеличить количество футбольных мам, чтобы такие команды появлялись и в Гжели, и Бронницах, и других населенных пунктах», - поделилась Лидия Бовт.

Отметим, программа «Футбольные мамы» стартовала в 30 регионах России и Беларуси. Она вошла в национальный проект «Демография». Сообщество стремится популяризировать спорт и привлечь в него как можно больше женщин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Футбол Нацпроекты Раменское
18 сентября 2024, 18:37
Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» закроет беговой сезон в Подмосковье 19 октября
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» станет финальным событием бегового сезона в Подмосковье. Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдет 19 октября в парке имени Ларисы Лазутиной. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.

Участникам предлагают дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 километра. Для детей от четырех до 11 лет организованы забеги на 300 и 600 метров. Отмечается, что дистанция на три километра предназначена для новичков. Зарегистрироваться на забег можно на странице бегового события.

Для забегов на 5, 10 и 21,1 километра можно участвовать в розыгрышах или обменять накопленные баллы на промокод со скидкой 25%. Количество мест ограничено.

По завершении марафона участники смогут исследовать достопримечательности Одинцова: старинные усадьбы, музеи и океанариум. Напомним, в летнем сезоне проекта прошли четыре забега, в том числе «Летопись Победы» и «Большая Волга».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены
18 сентября 2024, 18:17
Дорожные знаки отремонтировали в 6 округах Подмосковья за неделю
Минтранс Подмосковья
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Представители Мосавтодора восстановили и заменили поврежденные, выцветшие и отсутствующие дорожные знаки на шести региональных трассах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

В ведомстве подчеркнула, что отсутствие или повреждение знаков создает угрозу для водителей, затрудняя правильную оценку ситуации на дороге и повышая риск аварий. Именно поэтому ремонт проводится быстро и вовремя.

За неделю работы выполнили на Клубной улице в Жуковском, на улице Ленина в Серебряных Прудах, на улице Гурьева в Раменском, на Большой Московской улице в Старой Купавне, на Лесной улице в поселке Мостовик и на улице Горького в Туголесском Бору.

Отмечается, что сотрудники Мосавтодора еженедельно проверяют состояние дорожной сети, уделяя особое внимание элементам, важным для безопасности: светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и освещению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
18 сентября 2024, 17:57
Пожарные спасли пятерых детей из задымленной квартиры в Луховицах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники «Мособлпожспас» спасли пятерых детей из пожара в Луховицах. Он произошел 18 сентября в квартире девятиэтажного дома.

Как рассказал начальник части Валерий Осипов, очевидцы сообщили в «Систему-112» о том, что из окон квартиры валит дым и раздаются детские крики. На место направились пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание и спасти четырех мальчиков и одну девочку.

«С помощью автолестницы работники подразделения поднялись на четвертый этаж и эвакуировали из горящей квартиры двух трехлетних мальчишек, девятилетнего мальчика и одиннадцатилетнюю девочку. Кроме того, специалисты вывели из жилья еще и восьмилетнего мальчугана, вскрыв входную дверь механизированным инструментом», - добавил Осипов.

Никто из детей не пострадал и не нуждался в медицинской помощи.

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Пожары Луховицы

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