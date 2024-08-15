15 августа 2024, 15:57

Еще двое сирот получили жилищные сертификаты в Солнечногорске

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут получить льготное жилье или сертификат для покупки квартиры в Солнечногорске. Так, в августе еще двое ребят, достигших 18 лет, воспользовались этой возможностью.

С наступлением совершеннолетия и новым этапом жизни ребят поздравили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и директор МКУ «Мой бизнес» Максим Копытин.

«Вручили государственные жилищные сертификаты двум замечательным ребятам. Эти молодые люди, несмотря на все жизненные трудности, начали осваивать важные профессии, а теперь еще и получили дополнительную помощь от государства», - отметил Михальков.

В муниципалитете используют несколько способов обеспечить жильем сирот. Первый - это покупка готовой квартиры и второй - вручение жилищного сертификата. Последний позволяет приобрести недвижимость в любом округе Подмосковья. Благодаря свободе выбора он становится все более востребованным. В этом году в Солнечногорске жилищные сертификаты получили уже восемь человек.

Для защиты от мошенничества деньги перечисляются сразу на счета продавцов квартир, и в течение трех лет ребенок не сможет проводить сделки с этой собственностью.

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Солнечногорск Сироты Квартиры
15 августа 2024, 17:17
Еще один житель Фрязина получил сертификат на приобретение жилья
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Житель Фрязина Даниил сможет купить собственное жилье в ближайшее время. Он получил сертификат на его приобретение.

Собственную квартиру молодой человек из Фрязина сможет купить благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева «Жилище». Право на такую меру поддержки парень имеет как ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Сейчас Даниил обучается в колледже Щелкова, но жилье хочет купить в родном Фрязине, потому что планирует работать на предприятии «Исток» имени Шокина».

«Надеюсь, собственное жилье станет для Даниила хорошим стартом для взрослой жизни! Мы со своей стороны окажем помощь и юридическое сопровождение при заселении», - сказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

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Фрязино Квартиры
15 августа 2024, 16:58
Сбор канцтоваров для школьников из Курска и Белгорода начался в Лобне
Unsplash
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Региональное движение «Волонтеры Подмосковья» запустило акцию «Доброе дело. Нашим школьникам». Целью мероприятия является сбор канцелярских товаров для школьников, а также гуманитарная помощь жителям приграничных районов Курской и Белгородской областей и новых субъектов Российской Федерации.

Акция пройдет по всему Подмосковью 19 августа. В Лобне жители могут приносить помощь по адресу: Краснополянский проезд, 2 с 10:00 до 16:00.

Кроме того, с 16 по 22 августа будут работать дополнительные точки сбора по следующим адресам: улица Чехова, 3А, Ленина, 65 и Мирная, 13 корпус 2.

Жители Лобни смогут передать в пункты приема шариковые ручки с синей пастой, простые и цветные карандаши, дневники, пеналы, тетради в клетку и линейку, точилки, линейки, ластики, обложки для тетрадей и учебников, подставки для книг и другие товары для школьников.

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Дети Лобня Волонтеры
15 августа 2024, 16:28
Более 50 переселенцев из Курской области прибыли в Чехов
Администрация Чехов г.о.
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Глава Чехова Михаил Собакин встретился с вынужденными переселенцами из Курской области. Сейчас в округе находится более 50 эвакуировавшихся жителей. Им помогают с жильем и трудоустройством.

Жители пострадавших районов Курской области встретились с главой Чехова Михаилом Собакиным. Они приехали в округ из Рыльска и сел Суджанского и Льговского районов.

Большинство жителей прибыли семьями. Некоторых встретили родственники и друзья. С временным жильем многим помогли даже незнакомцы.

«На данный момент в нашем округе находятся более 50 переселенцев. Мы поддерживаем связь с курянами и активно участвуем в сборе гуманитарной помощи. Местные жители откликнулись на призыв о помощи: ежедневно приносят необходимые вещи в пункты приема», - сказал Михаил Собакин.

Активно помогают и предприниматели Чехова. Питанием приехавших курян обеспечивает столовая полиграфкомбината, местные фермеры собрали продуктовые наборы, а администрация округа приобрела для семей одежду и медикаменты.

Также переселенцев начали устраивать на работу, а их детей - в школы и сады.

Отметим, что жители Курской области, находящиеся в Чехове, могут обратиться за помощью в ДК «Дружба».

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Дети Семья Чехов Курская область
15 августа 2024, 15:48
Волонтер Александр Козлов из Чехова отправился помогать жителям Курска
Администрация Чехов г.о.
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Представитель «Молодой гвардии» из Чехова Александр Козлов отправился в Курскую область в составе волонтерского отряда. Он поможет доставить жителям гумпомощь.

Александр Козлов из Чехова участвовал в гуманитарных миссиях на Донбассе и в освобожденных территориях. Теперь он отправился с подобной целью в Курскую область.

Там организовали распределительный центр. В нем волонтеры грузят гумпомощь: продуктовые наборы, детское питание, средства личной гигиены.

Также добровольцы будут помогать жителям, потерявшим кров и имущество. Из Чехова уже отправили более тонны гумпомощи в Курскую область.

Сейчас сбор продолжается. Он проходит в Чехове в общественной приемной «Единой России», Центре поддержки участников СВО и их семей и в ДК «Дружба».

Отметим, что в 2023 году за вклад в волонтерскую деятельность Александру Козлову вручили премию «Герой нашего времени» в номинации «Помощь без границ».

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Волонтеры Чехов Курская область

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