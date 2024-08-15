Еще двое сирот получили жилищные сертификаты в Солнечногорске

С наступлением совершеннолетия и новым этапом жизни ребят поздравили глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и директор МКУ «Мой бизнес» Максим Копытин.

«Вручили государственные жилищные сертификаты двум замечательным ребятам. Эти молодые люди, несмотря на все жизненные трудности, начали осваивать важные профессии, а теперь еще и получили дополнительную помощь от государства», - отметил Михальков.

В муниципалитете используют несколько способов обеспечить жильем сирот. Первый - это покупка готовой квартиры и второй - вручение жилищного сертификата. Последний позволяет приобрести недвижимость в любом округе Подмосковья. Благодаря свободе выбора он становится все более востребованным. В этом году в Солнечногорске жилищные сертификаты получили уже восемь человек.

Для защиты от мошенничества деньги перечисляются сразу на счета продавцов квартир, и в течение трех лет ребенок не сможет проводить сделки с этой собственностью.

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