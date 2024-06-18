Еще двое школьников из Подмосковья получили по 300 баллов на ЕГЭ

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Как рассказали в Минобразования Подмосковья, выпускники получили лучший результат по русскому языку, математике и физике.

«Ляшенко с детства увлеченно занимается физикой, в 2024 году стал победителем регионального конкурса исследовательских и проектных работ школьников „Высший пилотаж“. Дмитриев является неоднократным призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, экономике, истории, обществознанию, биологии, географии, духовному краеведению», - рассказали в министерстве.

Сейчас в Подмосковье 592 стобалльных результата и 45 школьников, получивших высший результат по двум предметам.

Мультистобалльники получают поддержку в размере 100 тысяч рублей, а подготовившие их учителя - по 150 тысяч.

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