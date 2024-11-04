04 ноября 2024, 12:41

Еще две тропы благоустроили в Подольске по губернаторской программе

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В Подольске благоустроили еще две народные тропы на Пахринском проезде и построили две линии уличного освещения в микрорайоне Львовский и в деревне Алтухово. Работы выполнили в рамках губернаторской программы и муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Дорожки благоустроили в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком». Тропы длиной 20 и 130 метров находятся вблизи дома № 12 на Пахринском проезде. Это последние из 24 объектов, которые привели в порядок в этом году.

«Приступили к работам на этих локациях сразу после замены трубопроводов. Также построили две линии уличного освещения в рамках муниципальной программы „Формирование современной комфортной городской среды“. Одну - от Старосимферопольского шоссе до улицы Железнодорожной в микрорайоне Львовский, а вторую - в деревне Алтухово от Старосимферопольского шоссе до поселка радиоцентра „Романцево“», - сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Общая протяженность линий составила около 1,5 километров. Адреса выбирали по обращениям жителей, которые поступали на выездных администрациях. Линия в деревне Алтухово набрала больше всего голосов на портале «Добродел».

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Подольск
04 ноября 2024, 12:42
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 6 ноября
Медиасток.рф
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Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области не зафиксировали возгораний за минувшие сутки. В ведомстве добавили, что 4, 5 и 6 ноября по всей области ожидается первый класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура воздуха составит 1-2 градуса, а ночью она опустится до минус 1-3 градусов. Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями и кратковременные снегопады.

Наши предки тщательно готовились к празднику Казанской Божьей Матери. Они пекли пироги, а также готовили разнообразные блюда для праздничного стола.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 для вызова экстренных служб на территории России. Своевременная передача информации поможет защитить леса региона от пожаров.

Лесные пожары Погода
04 ноября 2024, 12:24
Парковку для трех жилых домов обустроили на Кузьминской улице в Котельниках
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№ 11, 13 и 15 на Кузьминской улице обратились к главе округа Михаил Соболеву с просьбой решить вопрос с парковкой. Здесь была организована стоянка маршрутных транспортных средств, что не устраивало собственников. Этот вопрос удалось решить.

Жители домов Специалисты администрации Котельников выяснили, что перевозчик паркует транспорт по договору субаренды участка площадью 702 квадратных метра. Его заключили до 31 июля 2025 года для организации ночной стоянки.

Принимая во внимание тот факт, что жители недовольны, администрация отправила повторный запрос и попросила рассмотреть альтернативный вариант парковки в ночное время.

Совместно с «Мострансавто» вопрос решили. С 1 ноября стоянку у домов № 11, 13 и 15 на Кузьминской улице ликвидировали, а транспорт перенесли на территорию автовокзала.

Администрация Котельников продолжит держать подобные ситуации на контроле.

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Котельники
04 ноября 2024, 12:13
Дорогу к участкам для многодетных семей благоустроят под Можайском
Пресс-служба администрации Можайского округа
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Жителям деревни Павлищево помогут присвоить название улице и благоустроить ее

Денис Мордвинцев провел личный прием в Общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». Жители задавали вопросы по земельно-имущественным отношениям, освещению, а также ремонту и содержанию автомобильных дорог.

К главе обратилась жительница деревни Павлищево Наталья. Она недавно получила земельный участок по программе для многодетных семей и попросила благоустроить дорогу. Специалисты Единого дорожно-транспортного центра определят объем необходимых работ.

Все вопросы, которые задали на приеме, передадут ответственным лицам.

Отметим, приемная партии «Единая Россия» в Можайске работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00 в доме № 40 на Московской улице. Жители могут обратиться лично или позвонить по телефону: 8 (496) 382-10-60.

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. Об этом они попросили главу Можайска Дениса Мордвинцева на личном приеме.

Можайск
04 ноября 2024, 11:40
Ремонт теплосетей завершился в деревне Корпуса под Лосино-Петровским
Изотов Руслан Владимирович
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Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество теплоснабжения в квартирах деревни Корпуса. Там завершили капитальный ремонт сетей.

Теперь горячая вода и отопление бесперебойно поступают в квартиры собственников. Рабочие засыпают трубы, вскоре благоустроят территорию. Работы планируют завершить полностью к середине ноября.

Капитальный ремонт сетей также завершился в микрорайоне Солнечный.

Специалисты обращают внимание на то, что в связи с установкой новых труб возможно наличие неприятного запаха и примесей. В течение месяца все нормализуется.

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Лосино-Петровский Квартиры

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