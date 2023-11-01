Еще две школы получили статус лицеев в Клину
Еще две школы в Клину получили новый статус. К лицею № 10 примкнули школа № 13 и школа № 4. Многопрофильный образовательный комплекс открывает большие перспективы для научной деятельности и творческой самореализации.
«Теперь лицей № 10 имени Дмитрия Ивановича Менделеева объединяет три школьных отделения и четыре дошкольных. Число лицеистов в Клину растет. Это не только талантливые дети, но и творческий коллектив педагогов-единомышленников», - рассказала директор лицея Иванна Рыбак.
В обновленном лицее появились интерактивные площадки, научные лаборатории, литературные гостиные и другие необходимые помещения. Технологическое образование в лицее начинается с первого класса. Отмечается, что учебное учреждение активно сотрудничает с высшими и средними профессиональными учебными учреждениями.
Подмосковье год за годом выводит образование на новый уровень. С осени, по словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева , три уникальных образовательных кластера региона вышли на полную мощность.
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