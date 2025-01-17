Еще две новые машины поступят на станцию скорой помощи в Коломне
Две специализированные машины, оснащенные современным медицинским оборудованием, поступят в распоряжение специалистов регионального объединения № 6 областной станции скорой медицинской помощи, базирующегося в Коломне. Новые машины скорой помощи оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим оборудованием, необходимым для оказания экстренной помощи пациентам во время транспортировки.
Закупка новых автомобилей была осуществлена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».
«За последний месяц это третья поставка новых автомобилей: две машины к нам поступило в декабре, две - в начале января, и в ближайшие дни будем принимать еще два спецавтомобиля», - сообщил руководитель регионального объединения станции СМП Дмитрий Чернецов.
Обновление автопарка позволит оперативнее реагировать на вызовы и повысить качество медицинской помощи жителям региона.