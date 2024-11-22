Еще две незаконные торговые точки снесли в Красногорске

Мастер-класс и турнир по слэдж-хоккею провели на ледовой арене имени Петрова. Участники команды «Зенит Красногорск» впервые сразились с соперниками и победили во всех матчах.

Команду по адаптивному хоккею для детей «Зенит Красногорск» создали при поддержке главы округа Дмитрия Волкова.

«Я смотрела сегодня тренировку перед началом турнира и, кроме слов восхищения и благодарности тем, как занимаются эти ребята, как поддерживают их родители, как поддерживают их тренеры, - слов можно не находить», - поделилась первый заместитель главы администрации в Красногорске Наталья Тимошина.

После мастер-класса провели турнир, в котором приняли участие дети от семи до 16 лет. Три команды «Крылья Советов», «Реванш» и «Зенит Красногорск» вышли на лед. В адаптивном или следж-хоккее спортсмены перемещаются на специальных санях - это единственное отличие от классической игры с шайбой.

«Слэдж-хоккей - это от английского „сани“. В принципе, тот же хоккей, только он не вертикальный, а горизонтальный», - уточнил главный тренер сборной по адаптивному хоккею «Крылья Советов» из Москвы Константин Бабин.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья слэдж-хоккей - это новое возможности и окно в большой спорт. Впереди - перспективы, встречи с соперниками из разных уголков страны, поездки, впечатления и интересные знакомства.

«Сегодня на арене имени Петрова проходит турнир, который служит началом создания новой команды „Зенит Красногорск“, о которой мы заявляли полгода назад. В рамках этого турнира объявлен сбор на поддержание работы команды для участия детей „Зенит Красногорск“ в турнирах, которые проходят в других городах», - рассказала руководитель проекта по развитию адаптивного хоккея в Красногорске Вера Иванова.

Для команды «Зенит Красногорск» состоявшийся турнир стал дебютным. Ребята победили во всех матчах. В конце участников наградили памятными подарками.

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