06 июня 2024, 15:08

Еще две незаконные постройки снесли в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Инспекция по управлению и ликвидации самовольных объектов проверила три адреса, по которым жаловались жители. Ранее здесь обнаружили незаконные постройки.

Два гектара земли на Проектируемом проезде, недалеко от Северной теплоэлектроценрали, были заняты под торговлю и парковку. Сносить строения, на основании вступившего в силу постановления администрации, начали еще в апреле. Вывезли с территории более семи тысяч кубометров просроченной продукции и бытового мусора. Сейчас демонтаж полностью завершили.

Крупную промзону обнаружили в деревне Пирогово вдоль Совхозной улицы. Более 10 построек подлежали сносу. Собственники решили не ждать решения суда и ликвидировали следы незаконной деятельности самостоятельно.

Проверили и подозрительные объекты на Осташковском шоссе, дом 7. Хозяева в ближайшее время должны предоставить документы на земли и постройки.edited 13:27 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Законы
06 июня 2024, 15:28
Скейтпарк и смотровую площадку у пруда обустроят в Центральном парке в Лобне к августу
Министерство благоустройства Московской области
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Центральный парк культуры и отдыха благоустроят в Лобне к августу. Там обустроят пешеходные дорожки, детские площадки, скейтпарк и смотровую площадку у пруда.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь парка составляет около 17 гектаров. Проект разработали с учетом пожеланий жителей.

«Результаты социологического исследования показали, что большинство опрошенных высказались за оборудование новых мест отдыха, детских игр, обновление существующей сцены, создание условий для занятия спортом и благоустройство территории возле пруда. Все эти пожелания горожан учтены и будут реализованы», - рассказал министр благоустройства области Михаил Хайкин.

В парке проложат пешеходные дорожки, а территорию поделят на функциональные зоны. Там обновят входную группу, обустроят танцевальную площадку с амфитеатром, установят сцену и скейтпарк. В парке также появится детская площадка из природных материалов.

Кроме того, благоустройство проведут у пруда. Там появится смотровая площадка и зоны отдыха.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Законы
06 июня 2024, 15:16
Ученица лицея № 6 в Одинцове набрала 100 баллов на ЕГЭ по химии
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Воспитанница Одинцовского лицея № 6 имени Александра Сергеевича Пушкина из 11 «Э» класса Дарья Сигунова набрала 100 баллов на Едином государственном экзамене по химии. Это максимальные баллы на экзамене.

Май и июнь - время сдачи единых государственных экзаменов по всему Одинцовскому городскому округу. Две тысячи школьников уже сдали математику и почти полторы тысячи детей - обществознание. Такую статистику привело Минобразования Подмосковья.

Кроме того, начиная с этого года, одинцовские выпускники смогут еще до конца приемной кампании в вузы сдать один любой предмет на выбор повторно. Сделать это они могут в случае того, если полученная оценка на едином государственном экзамене им не нравится. Датами пересдачи в этом году назначили 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что свыше 40 школ и 20 детских садов отремонтируют в Подмосковье к осени.

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Одинцово Вузы Школьники Экзамены
06 июня 2024, 15:15
Более 600 метров линий электропередачи заменили в Одинцовском округе
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Энергетики обновили 600 метров линий электропередачи в садовом некоммерческом товариществе «40 лет Октября», расположенном вблизи села Дубки Одинцовского округа. Больше 43 домов в результате ремонта подключили к воздушной линии.

Ремонт высоковольтной линии протяженностью 600 метров на улице Звенигородская завершен энергетиками в конце мая. Провод на линии электропередачи заменили на современный самонесущий изолированный провод.

Новый этап обновления сетей стартовал в июне в дачном поселке - специалисты компании приступили к ремонту еще одного участка протяженностью два километра. Работы планируют завершить в конце июня 2024 года.

Работники «Мособлэнерго» планируют отремонтировать 31,4 километра кабельных и воздушных линий электропередачи в Одинцовском округе в 2024 году. Ремонтные работы также проведут в 19 подстанциях и расчистят 4,93 гектара охранных зон вдоль линий. Летние месяцы будут наиболее активными. Работы проводятся силами персонала и привлекаемых на конкурсной основе подрядных организаций.

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Одинцово Электричество Ремонтные работы
06 июня 2024, 15:08
Около 140 специалистов трудоустроились в больницу Подольска с начала года
Андрюхина Мария
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Московская область продолжает активно привлекать на работу специалистов в медицинской сфере. Так, за пять месяцев 2024 года в Подольскую областную клиническую больницу (ПОКБ) трудоустроились 53 врача и 85 средних медработников из различных регионов.

Главный врач ПОКБ Вардан Геворкян выступил в поддержку расширения перечня должностей, которые могут получать компенсации, перед администрацией городского округа. Теперь в список включены врачи узких дефицитных специальностей, а также медицинские сестры по функциональной диагностике и массажу.

Заместитель главного врача Подольской областной клинической больницы по кадрам Нина Хромова отметила, что было выполнено укомплектование врачами-онкологами Центра амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), привлечены четыре молодых специалиста из разных регионов.

«Врачи приехали из Москвы, Донецка, Астраханской области, Республики Адыгея», - добавила Хромова.

По словам Нины Хромовой, в будущем планируется привлечение 20 сотрудников среднего медперсонала по целевым договорам, включая анестезиологов, медсестер по функциональной диагностике и других специалистов.

Специалисты привлекались благодаря различным мерам социальной поддержки, включая компенсацию найма жилья и другие меры от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Подольск Больницы Врачи

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