Еще две незаконные постройки снесли в Мытищах

Два гектара земли на Проектируемом проезде, недалеко от Северной теплоэлектроценрали, были заняты под торговлю и парковку. Сносить строения, на основании вступившего в силу постановления администрации, начали еще в апреле. Вывезли с территории более семи тысяч кубометров просроченной продукции и бытового мусора. Сейчас демонтаж полностью завершили.

Крупную промзону обнаружили в деревне Пирогово вдоль Совхозной улицы. Более 10 построек подлежали сносу. Собственники решили не ждать решения суда и ликвидировали следы незаконной деятельности самостоятельно.

Проверили и подозрительные объекты на Осташковском шоссе, дом 7. Хозяева в ближайшее время должны предоставить документы на земли и постройки.edited 13:27 Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».