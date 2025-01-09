Еще две молодые семьи из Воскресенска получат выплаты на покупку жилья

Свидетельства, благодаря которым молодые люди смогут улучшить свои жилищные условия, семьям вручил глава городского округа Алексей Малкин. Он выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву за эту меру поддержки. «Работа по данному направлению в округе будет продолжаться», - пообещал Алексей Малкин.

В областную программу «Жилище» включен комплекс мер, направленных на поддержку молодых семей на всех этапах приобретения жилья. Кроме финансовой поддержки, это также консультации специалистов. Они помогают молодым семьям выбрать подходящий вариант жилья и разъясняют юридические аспекты сделки.