Еще две дороги в черте города отремонтировали в Можайске

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Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, для проведения работ потребовалось свыше 800 тонн асфальтобетонной смеси. Отремонтированные улицы являются выездом на одну из центральных дорог города, а также к историческому центре Можайска и социальным объектам. Проезд стал комфортнее для 20 тысяч водителей, которые проезжают здесь ежедневно.

Работы также ведутся на улицах Дмитрия Пожарского, Гжатской и Бородинской. До конца года в Можайске приведут в порядок свыше 22 километров покрытия на 13 дорогах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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