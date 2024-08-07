Еще две дороги до социальных объектов отремонтировали в Лыткарине

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, ежедневно по этим дорогам проезжают более 5,5 тысячи машин. На участке улицы Степана Степанова от бульвара Крупенина до Парковой улицы завершили укладку асфальта. Работы еще ведут на Лесной улице. Позже на них нанесут новую разметку.

Благодаря ремонту жители и гости региона смогут комфортно добираться до поликлиник, детских садов, школ и других социальных учреждений.

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