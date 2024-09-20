Еще две детские площадки обновили в Солнечногорске

Площадь каждой локации - 450 квадратных метров. За лето рабочие обновили бетонное основание, резиновое покрытие, ограждения, городки и малые архитектурные формы.

«Необходимость работ была связана с износом оборудования за почти десять лет и истечением срока его эксплуатации. Теперь дети могут с комфортом наслаждаться проведенным на площадках временем. Они фактически новые», - рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Кроме этого, до середины октября в округе модернизируют или возведут с нуля еще 12 детских игровых комплексов. Их оснастят безопасным резиновом покрытием, ограждениями, оборудованием, освещением и камерами видеонаблюдения. В настоящее время подрядчик ведет работы в другом дворе микрорайона Рекинцо.

Программу реконструкции детских площадок планируют продолжить в округе и в следующем году.

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