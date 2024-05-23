23 мая 2024, 10:52

Еще два жилых дома построят в ЖК «Первый квартал» в Ленинском округе

Брусника
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Пятый и шестой этапы строительства жилого комплекса «Первый квартал» продолжаются в Ленинском округе. В двух новых домах обустроят суммарно более 500 квартир.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, сейчас строители завершают устройство монолитного каркаса пятого дома, выполняют каменную кладку, монтируют коммуникации, устанавливают окна, кровлю и штукатурят стены. В нем будет 334 квартиры и 50 типов планировок. Завершить работы планируют весной 2025 года.

На плошадке шестого дома на 246 квартир застройщик обустраивает монолитный каркас, проводит гидроизоляцию и каменную кладку.

ЖК находится в деревне Сапроново. Там уже построили четыре жилых дома, детский сад и соседский центр. На первых этажах открыди магазины, кафе и другие организации. В на территории комплекса откроют школу на 1675 мест и многофункциональный паркинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Ленинский округ
23 мая 2024, 10:45
Питьевые фонтаны установили еще в 11 парках Подмосковья с начала года
Пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
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Производитель фильтров для очистки воды «Барьер» устанавливает питьевые фонтанчики в парках Подмосковья. В этом году к программе присоединились еще 11 локаций.

Питьевые фонтанчики с очищенной водой сокращают количество используемых пластиковых бутылок, которые негативно сказываются на экологии. Они будут работать все лето, до сентября. Найти их расположение можно на интерактивной карте по ссылке. Бесплатно набирать чистую фильтрованную воду можно на территории 22 парков Московской области.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, компания «Барьер» также проведет в парках интерактивные уроки с экспериментами для детей. Они узнают о свойствах водопроводной воды и загрязнениях, которые в ней присутствуют. Первое занятие пройдет 25 мая в 14:30 в городском парке Каширы, затем 1 июня в 12:00 в Дулевском парке культуры и отдыха и в 15:00 в городском парке Павловского Посада.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Парки
23 мая 2024, 10:10
Поликлинику построят в ЖК «Новая Рига» в Красногорске
Гранель
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Жилой комплекс «Новая Рига» продолжают строить в Красногорске. Там возведут еще два жилых дома, а также обустроят развитую инфраструктуру с образовательными учрежденииями и поликлиникой

Как рассказали в подмосковном Минжилполитики, в одном из корпусов завершается разработка котлована и устройство фундамента, рабочие ведут отделку фасада и обустраивают коммуникации. В другом строители укладывают внутренние перегородки и монтируют железобетонные изделия.

В ЖК уже возвели семь домов на 4,5 тысячи квартир. Там работает школа на 1150 учеников и детский сад на 320 мест. На первых этажах жилых корпусов открыли кафе, магазины, пекарню, аптеку и другие объекты. В будущем на территории комплекса откроют поликлинику на 150 посещений в смену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск Строительство
23 мая 2024, 10:10
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 25 мая
Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Два лесных пожара потушили в Подмосковье 22 мая. Они произошли вблизи поселка Белоомут в Луховицах и в километре от микрорайона Железнодорожный в Балашихе. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали третий класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, при тушениии пожаров 22 мая задействовали 11 машин и 23 специалиста. Они потушили огонь в день выявления.

В четверг и пятницу, 23 и 24 мая, на больше части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом 23-го числа в Волоколамском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах ожидают второй, а 24-го в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском - четвертый.

Специалисты спрогнозировали четвертый класс опасности и 25 мая. Риски снизятся до третьего в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском, Луховицком, Наро-Фоминском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Погода
23 мая 2024, 10:09
Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области утром 23 мая
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром 23 мая. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что на магистралях и шоссе региона находятся более 763 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы отмечены на Варшавском, Калужском, Ленинградском, Можайском, Новорижском, Носовихинском, Пятницком шоссе и на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга».

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и не отвлекаться на телефон.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги

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