20 августа 2024, 19:27

Еще два врача из Подольска получили жилищные сертификаты

Unsplash
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В Подольске еще два врача стали обладателями жилищных сертификатов в рамках губернаторской программы «Социальная ипотека». Медиков поздравил глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Среди награжденных - врач травматолог-ортопед Ильдар Шарипов, который уже два года успешно лечит маленьких пациентов в Подольской детской больнице. Также новую квартиру сможет выбрать Екатерина Толстикова, работающая медицинской сестрой в Подольской областной клинической больнице с 2015 года. Она переехала в муниципалитет с семьей из Воронежской области.

Напомним, что в сейчас действуют специальные меры поддержки для медиков, включая премию «Подмосковная медсестра/медбрат», программы «Приведи друга», «Социальная ипотека», «Земский фельдшер» и компенсацию аренды жилья. Эти инициативы направлены на улучшение условий работы и жизни медицинских работников в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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Подольск Врачи Социальная ипотека
20 августа 2024, 18:53
Жителям Подмосковья напомнил об объектах сельского туризма
Медиасток.рф
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Провести выходные или остаток летних каникул в Подмосковье можно на фермах, развивающих агротуризм. Гостям предлагают знакомство с животными, активный отдых на природе, рыбалку, кулинарные мастер-классы, экскурсии и дегустацию фермерской продукции. Об этом напомнили в Минсельхозе региона.

В Московской области действует 52 объекта сельского туризма в 26 муниципалитетах. Например, в Коломне можно посетить «Экодеревушку», а в Орехово-Зуевском округе - ферму «Северный олень». В ведомстве также отметили, что фермеры могут получать гранты на развитие агротуризма. Так, только в этом году гранты на 19,5 миллиона рублей получили фермы в Зарайске и Наро-Фоминске.

Подробнее с адресами объектов сельского туризма в Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сельское хозяйство
20 августа 2024, 18:48
Мастер-класс по футболу для детей из Курской области прошел в Подольске
Медиасток.рф
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В пункте временного размещения «Мечта» в Подольске состоялся мастер-класс по футболу, в котором приняли участие более 50 детей из Курской области и новых регионов. Мероприятие прошло в дружеской атмосфере и подарило ребятам массу положительных эмоций.

Сначала все участники прошли разминку, после чего для детей младшего возраста были организованы веселые старты с элементами футбола. Для старших ребят подготовили более сложные тренировки, которые позволили развить их навыки.

Детей поделили на несколько команд, в состав которых вошли и юные футболисты клуба «Витязь» 2008–2009 года рождения. В завершение мероприятия состоялся матч, в котором полноценный состав «Витязя» сразился с старшими ребятами. Итогом встречи стала победа дружбы - все участники получили сувениры и сделали общую фотографию на память.

Отметим, что в «Мечте» проходят различные активности для детей из Курской области. По поручению главы Городского округа Подольск Григория Артамонова для гостей подготовлена разнообразная программа с экскурсиями и развлечениями.

Кроме того, продолжается сбор гуманитарной помощи для гостей из Курской области, находящихся в «Мечте». Жители могут приносить канцелярию, вещи для школьников, средства личной гигиены, медикаменты и продукты питания с 10:00 до 19:00 в Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Волонтеры Футбол
20 августа 2024, 18:24
День открытых дверей пройдет в домах культуры Подмосковья 31 августа
Министерство культуры и туризма Московской области
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Библиотеки и дома культуры Подмосковья приготовили тематические мероприятия и специальные программы на День открытых дверей, который пройдет 31 августа. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей ДК подготовили экскурсии и квесты, а также выступления и мастер-классы от творческих коллективов, которых сейчас в Подмосковье более 12 тысяч. Сотрудники организуют интерактивные площадки и тематические фотозоны. Гости домов культуры смогут записаться в любой кружок, примут участие в конкурсах и розыгрышах.

В библиотеках организуют экскурсии, мастер-классы, игры. Посетителям расскажут о работе читален, пригласят в кружки по интересам.

Сейчас в Подмосковье работают почти 900 домов культуры и более 920 библиотек. Информацию о кружках, занятиях и мероприятиях в учреждениях культуры можно найти на порталах dk.mosreg.ru и biblio.mosreg.ru.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Подольск Волонтеры Футбол
20 августа 2024, 18:17
Противоаварийные тренировки провели на котельных в Воскресенске
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Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин совместно с заместителем Сергеем Чувашовым и директором филиала «Газпром теплоэнерго МО» в Воскресенске Дмитрием Хрипуновым провели выездное совещание на котельных округа. Основное внимание уделили проверке наличия журналов противоаварийных тренировок и графиков их проведения.

На всех котельных проводятся необходимые ремонты, а тепловые и водопроводные сети многоквартирных домов и социальных учреждений проходят тестирование на готовность к предстоящему отопительному сезону.

«Противоаварийные тренировки необходимы для оценки готовности персонала к оперативным действиям при устранении технологических нарушений и реагированию на нештатные ситуации. Воскресенский филиал регулярно проводит как плановые, так и неплановые тренировки. В этом году уже проведено 252 плановых тренировки в рамках подготовки к отопительному сезону и 22 неплановые», - прокомментировали в пресс-службе «Газпром теплоэнерго МО».

Алексей Малкин подчеркнул важность обеспечения надежного теплоснабжения для жителей округа и отметил, что контроль за подготовкой к зиме продолжится.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отопление Воскресенск

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