Еще два участковых пункта полиции открыли в Подмосковье

Производитель мебели в Подмосковье создаст дополнительные 350 рабочих мест

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Компания «Живые диваны» в Богородском городском округе строит завод. На новом предприятии появятся дополнительные 350 рабочих мест. Организацию посетили зампред правительства России и министр промышленности и торговли Денис Мантуров и зампред правительства Московской области и министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.

Каждые сутки завод производит почти тысячу диванов, около 300 матрасов, порядка 170 кроватей и другие товары. На данный момент площадь фабрики составляет 80 тысяч квадратных метров.

На новом заводе будут делать трубы из металла, проволоки, механизмы трансформации и пластиковые комплектующие.

«Общий объем инвестиций в проект [составит] два миллиарда рублей. Также это 350 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Строительство планируют завершить в четвертом квартале 2025 года. Новое производство сможет ежемесячно выпускать до четырех тонн тонкостенной трубы и 2,5 тысячи тонн проволоки. При этом отходы производства будут перерабатываться», - заявила Зиновьева.

По словам собственника фабрики Евгения Шаманского, в июне бизнес получил землю площадью 3,6 гектара без торгов для строительства завода.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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