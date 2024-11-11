Еще два спортивных комплекса открыли в Богородском округе

Спорткомплексы появились на базе Центров образования № 8 в Ногинске и № 28 в микрорайоне Вишняковские Дачи. Площадки оборудованы современными уличными тренажерами, универсальными площадками, также для болельщиков установлена небольшая трибуна.

Кроме этого, Центр образования № 8 присоединился к программе «Единая школьная спортивная лига». В рамках реализации данного проекта особое внимание будет уделено следующим четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Уже сформированы команды с руководителями и наставниками. Так что теперь есть все необходимые условия и база для воспитания здорового поколения.

«Каждый раз, приступая к строительству того или иного объекта, мы всегда подчеркиваем, что здесь важен комплексный подход. Чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Да, были определенные проблемы со строительством спортивного ядра в Центре образования № 8 - сложно было его включить в госпрограмму, выбрать место, но дети должны развиваться. „Общими усилиями все сложности удалось преодолеть“, -сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На спортивных площадкахможет заниматься спортом любой желающий. Комплексы программы губернатора «Открытый стадион» работают ежедневно.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

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