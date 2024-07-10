Еще два склада для хранения товаров построят в Пушкино в августе
Инспекторы подмосковного стройнадзора проверили два новых склада на территории индустриального парка «PNK Парк Пушкино 2». Их планируют открыть в этом августе.
Как рассказали в ведомстве, площадь здания превышает 30 тысяч квадратных метров. Его будут использовать для упаковки и хранения товаров, не требующих особых условий, в том числе твердых горючих материалов.
Объект начали строить в феврале прошлого года. Сейчас его готовность превышает 85%.
«Строители ведут работы по внутренней отделке помещений, монтажу внутренних инженерных систем, благоустройство. Завершить строительство планируют в августе 2024 года», - отметили в стройнадзоре.
Площадь индустриального парка составляет 104 гектара. Там уже построили пять складов, еще два продолжают возводить.
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